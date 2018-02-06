ملاكمة / البطولة العربية للأواسط: الجزائر تفتك تسع ميداليات, اثنتان منها ذهبيتان

الجزائر- افتك المنتخب الجزائري للملاكمة- أواسط , تسع ميداليات ( ذهبيتان, 3 فضيات و4 برونزيات), في ختام نهائيات البطولة العربية يوم الاثنين بالمركب الأولمبي المعادي بالقاهرة ( مصر).

الميداليتان الذهبيتان من انجاز, هشام معوش (49 كلغ),الذي فاز على المصري محمود سام علي, فيما كانت الكلمة الأخيرة لمواطنه فريد دويبي ( 75 كلغ) أمام المصري الاخر, محمد بكر.

من جهتهم, اكتفى كل من : القرية محمد امين (56 كلغ), محمد امين معطاوي (60 كلغ) واحمد جمال فاسي ( 69 كلغ), بالميدالية الفضية بعد تعثرهم امام على التوالي, ثلاثة منافسين مصريين وهم: مصطفى محمد فاهم , مروان مدبولي ويوسف محمد صبحي.

ونال الميداليات البرونزية الملاكمون: رحمان سكيلي (64 كلغ), عبد النور عيفا +91 كلغ), احمد بركات (81 كلغ) و محمد امين حسيد (91 كلغ).

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وتحصل المنتخب الجزائري للفن النبيل في الترتيب العام , على المركز الثاني وراء ممثلي مصر التي اشركت تسعة ملاكمين في النهائيات , بينما عادت المرتبة الثالثة لتونس.

وشاركت الجزائر في الموعد العربي , ب10 ملاكمين وهم: هشام معوش (49 كلغ), اسلام بوعلام (52 كلغ), محمد امين القارية (56 كلغ), محمد امين متاوي (60 كلغ), سكيلي رحمان (64 كلغ), احمد جمال فاسي (69كلغ), فريد دويبي ( 75 كلغ) واحمد بركات (81 كلغ), محمد أمين حاسي (91 كلغ) وعبد النور عيفا ( +91 كلغ).

وخاض الملاكمون الجزائريون الشباب, الذين لا يتجاوز معدل اعمارهم 18 سنة , تربصا تحضيريا دام 15 يوما بالمركب الاولمبي الرياضي "سفلتاس" بالشراقة ( الجزائر العاصمة).

وبالإضافة الى الجزائر ومصر ( البلد المنظم), شارك 11 بلدا في البطولة العربية للفن النبيل وهم: المغرب , تونس , الامارات العربية المتحدة, العربية السعودية, قطر, اليمن, ليبيا, فلسطين, سوريا , لبنان والسودان.