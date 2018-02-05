مبارزة / مونديال سلاح الشيش للسيدات - مرحلة الجزائر /فردي و حسب الفرق/: استعراض للعضلات من طرف إيطاليا و روسيا

الجزائر - أكدت مدرستا المبارزة الروسية و الإيطالية عُلو كعبهما من جديد, عقب سيطرة إيطاليا على منافسات الفردي و تتويج روسيا باللقب حسب الفرق, و ذلك في ختام مرحلة الجزائر لكأس العالم في سلاح الشيش (سيدات), التي احتضنتها قاعة حرشة حسان من 2 الى 4 فبراير.

و تميزت منافسات الفردي بهيمنة مطلقة للإيطاليات بانتزاعهن للميداليتين الذهبية والفضية في نهائي إيطالي خالص, حيث توجت أليس فولبي (المصنفة الثانية عالميا) بمرحلة الجزائر للسيدات (كبريات) على حساب مواطنتها إيريكا سيبريسا بنتيجة (15-6) التي بدورها كانت قد صنعت المفاجأة بإطاحتها ببطلة العالم و المصنفة الأولى عالميا, الروسية إينا ديريقلازوفيا في الدور نصف النهائي بواقع (15-10), لتكتفي بالمرتبة الثالثة, مناصفة مع البولونية هانا ليزبنسكال.

و صرحت الإيطالية فولبي الفائزة باللقب لـ "واج" : "أنا مسرورة جدا بهذا التتويج, هو أول فوز لي هذه السنة و أسعى لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.

النهائي كان صعبا أمام مواطنتي سيبريسا, لكنني عرفت كيف أسير اللقاء و الفوز به. تنظيم مرحلة الجزائر لكأس العالم في صنف الشيش للسيدات كان جيدا و أنا سعيدة بتواجدي هنا".

و في مسابقات حسب الفرق, توج المنتخب الروسي إثر إطاحته بنظيره الفرنسي (42-32) في نهائي مرحلة الجزائر لكأس العالم في سلاح الشيش بمشاركة 16 فريقا.

و فرضت مبارزات المنتخب الروسي المتكون من ايفانوفا انستازيا, تريبابينا سفيلتانا, ديريغلازوفا اينا و مارتيانوفا مارتا, منطقهن على الفريق الفرنسي منذ بداية اللقاء, لتحتل فرنسا المركز الثاني, بينما عادت المرتبة الثالثة لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

و قد أسال الفريق الأمريكي العرق البارد للروسيات في المربع الذهبي, حيث لم تتمكن روسيا من العبور إلى النهائي سوى بعد خوض الوقت الإضافي (45-44, الوقت الأصلي: 44-44), في حين صنعت فرنسا المفاجأة بإقصائها لإيطاليا (45-38), ضمن لقاء نصف النهائي الثاني, لتكتفي الولايات المتحدة بالصف الثالث بعد تغلبها على إيطاليا في المباراة الترتيبية (45-34).

و عبر مدرب المنتخب الفرنسي جون ايف روبين عن سعادته بالنتيجة التي حققها فريق "الديكة" الذي أزاح المدرسة الإيطالية و افتك مكانة مع العملاق الروسي في النهائي, حيث قال : "حققنا المرتبة الثانية و هي نتيجة إيجابية تسمح لنا بكسب نقاط ثمينة في الترتيب العالمي. فتياتنا كن شجاعات و تفوقن على إيطاليا في نصف النهائي, لم ننجح في التغلب على روسيا في النهائي لكنها تبقى نتيجة جيدة لنا.

ارتكبنا بعض الأخطاء في البداية و الروسيات كن أكثر واقعية منا و هو ما صعب علينا تقليص الفارق و العودة في اللقاء. المنافسة كانت قوية بحضور أحسن المبارزات على مستوى العالم و أنا سعيد بالأداء الذي قدمته فتياتي في مرحلة الجزائر". في حين امتنع الوفد الروسي من التصريح لوسائل الإعلام الجزائرية.

و فيما يخص المشاركة الجزائرية, فقد أقصيت المبارزات الجزائريات الثماني المشاركات في مرحلة الجزائر لكأس العالم في الفردي, حيث لم تفلح كل من الهواري نريمان, ليلي غازي, شيماء نيهال قمار, أنيسة خلفاوي, لويزة خلفاوي, ياسمين تنتاست وصونيا زبوج في عبور الدور الاول.

و اعتبر رئيس الاتحادية الجزائرية للمبارزة رؤوف برناوي هذه النتيجة "منطقية بالنظر لحضور أحسن المبارزات على المستوى الدولي و مشاركة الجزائر بفريق شاب في صدد التكوين".

كما أنهى المنتخب الجزائري منافسات حسب الفرق لمرحلة الجزائر في المركز الـ 16 والأخير إثر تسجيل الرباعي تانتاست ياسمين, زبوج صونيا, مريم مباركي و نريمان الهواري ثلاثة انهزامات في اللقاءات الترتيبية, عقب الخروج من جدول الـ 16 على يد إيطاليا بنتيجة 45-16.

و جاءت الهزيمة الاولى على يد المجر في اللقاء الترتيبي الاول (45-10), ثم ضد الارجنتين (45-20) و أخيرا امام السويد (45-27) لينهي الفريق المنافسة في الصف الاخير.

و قال مدرب الفريق الوطني, الروماني كودريانو موغور في هذا الصدد : "أنا جد راض على أداء لاعباتنا. يجب الاستثمار فيهن لأنهن شابات وموهوبات وسنهن لا يتجاوز 15 عاما, لكن امامهن وقت طويل وعمل كبير من اجل التطور".

من جهتها, انسحبت المبارزة الجزائرية أنيسة خلفاوي إثر تعرضها لإصابة على مستوى ركبة الرجل اليسرى في اليوم الأول من المنافسة.

و يعد موعد الجزائر الوحيد في القارة الإفريقية, حيث عرف مشاركة 25 دولة و هي الجزائر (البلد المنظم), الارجنتين, البرازيل, كندا, الصين, كولومبيا, الدنمارك, اسبانيا, فرنسا, بريطانيا, ألمانيا, المجر, هونغ كونغ, المجر, ايرلندا, ايطاليا, اليابان, كوريا الجنوبية, روسيا, السويد, تونس, تركيا, بولونيا, أستراليا و الولايات المتحدة الامريكية.