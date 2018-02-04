مبارزة / مونديال سلاح الشيش للسيدات/مرحلة الجزائر: روسيا تتوج باللقب على حساب فرنسا

الجزائر- توج المنتخب الروسي (سيدات) بمرحلة الجزائر لكأس العالم في سلاح الشيش، عقب تفوقه على نظيره الفرنسي بنتيجة (42-32)، خلال المنافسات حسب الفرق انطلاقا من جدول الـ 16، التي جرت اليوم الأحد في اختتام مرحلة الجزائر لكأس العالم في الشيش في الفردي و حسب الفرق بقاعة حرشة حسان (الجزائر).

و سيطرت مبارزات المنتخب الروسي على الفريق الفرنسي منذ بداية اللقاء الذي انتهى بنتيجة (42-32) لتكتفي فرنسا بالمركز الثاني، بينما عادت المرتبة الثالثة لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

و تأهلت روسيا إلى النهائي بصعوبة بالغة، عبر فوزها على الولايات المتحدة الأمريكية بعد الوقت الإضافي بواقع (45-44)، الوقت الأصلي (44-44)، في حين فازت فرنسا على إيطاليا (45-38)، ضمن الدور نصف النهائي، كما أحرزت الولايات المتحدة الصف الثالث بعد إزاحتها لإيطاليا في المباراة الترتيبية بواقع (45-34).

من جانبه، أنهى المنتخب الجزائري هذه المنافسة في المركز الـ 16 والأخير اليوم الأحد خلال منافسات الفرق، إثر تسجيل المبارزات الجزائريات ثلاثة انهزامات في اللقاءات الترتيبية، عقب الخروج من جدول الـ 16 على يد إيطاليا بنتيجة 45-16.

و جاءت الهزيمة الاولى على يد المجر في اللقاء الترتيبي الاول (45-10)، ثم على يد الارجنتين (45-20) و أخيرا امام السويد (45-27) لينهي الفريق المنافسة في الصف الاخير.

و اختتمت مرحلة الجزائر لكأس العالم في سلاح الشيش (سيدات)، فردي و حسب الفرق اليوم الأحد بالجزائر (1-3 فبراير)، و يعد موعد الجزائر الوحيد في القارة الإفريقية، حيث عرف مشاركة دولة و هي الجزائر (البلد المنظم)، الارجنتين، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، الدنمارك، اسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، المجر، هونغ كونغ، المجر، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، السويد، تونس، تركيا، بولونيا، أستراليا و الولايات المتحدة الامريكية.