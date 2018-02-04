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أولمبياد العرب للشطرنج : تتويج محمد حدوش و أمينة مزيود باللقب في موعد الشارقة

  أدرج يـوم : الأحد, 04 شباط/فبراير 2018 19:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
أولمبياد العرب للشطرنج : تتويج محمد حدوش و أمينة مزيود باللقب في موعد الشارقة

الجزائر- توج كل من ممثلي الشطرنج الجزائري، محمد حدوش (رجال) و أمينة مزيود (سيدات) بلقب الأولمبياد العربي للشطرنج الذي جرى من 26 يناير إلى 4 فبراير بالشارقة (الامارات العربية المتحدة)، حسب ما أعلنت عنه اليوم الأحد الاتحادية الجزائرية للعبة.

وتوضح الهيئة الاتحادية أن المنتخب الجزائري للشطرنج لكل الأصناف (ذكورا و إناثا) تألق بشكل لافت في هذه المنافسة العربية بحصوله على مجموع 19 ميدالية منها 6 ذهبيات و 10 فضيات و 3 برونزيات، كانت حصة الأسد منها للأستاذ الدولي الكبير، محمد حدوش، الذي نال ذهبيتين و برونزية في هذه المنافسات، حيث كان اللقب الأول في المنافسة التقليدية و الثاني في المنافسة السريعة، فيما حصل على الميدالية الفضية في منافسة السرعة الفائقة (بليتز).

وفي الأصناف الأخرى الخاصة بالذكور حصل الثنائي الجزائري عراب عدلان و سعد بلواضح على التوالي، على ميدالية فضية و برونزية في منافسة السرعة الفائقة.

لدي السيدات، توجت البطلة الجزائرية أمينة مزيود بلقب المنافسة التقليدية، بينما حصدت زميلتها حياة طوبال على ميداليتين فضيتين، الأولى في المنافسة السريعة و الثانية في السرعة الفائقة. اما صبرينة لطرش التي ضيعت الميدالية الذهبية في الجولة الأخيرة، فقد اكتفت بالبرونز.

و في الفئات الشبانية، كان وسيل بوسماحة وفيا للمواعيد الكبرى، حيث نال ذهبية صنف أقل من 12 عاما، بينما نال زملاؤه أغيلاس عودية (-8 سنوات) و زياد الشيخ بوكال (- 14 سنة) و عبد الوهاب وارث (- 20 سنة) ميدالية فضية مستحقة.

بالنسبة للفئات الشبانية للفتيات، فازت تينهينان عبد العزيز بالميدالية الفضية لأقل من 10 سنوات، في أول منافسة دولية لها، بينما أكدت اللاعبة رانية نصر مستواها العالي بحصولها على لقب دون 16 عاما، في الوقت الذي تألقت فيه شقيقاتها نصر ريمة (- 8 سنوات) و نصر منال (- 12 سنة)و نصر لينا (- 14 سنة) اللائي شرفن عائلتهن و حصلن على ميدالية فضية لكل منهن.

أخيرا، أثرت اللاعبة آسيا مكني حصاد الوفد الجزائري بنيلها لميدالية برونزية في فئة دون 18 عاما.

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أولمبياد العرب للشطرنج : تتويج محمد حدوش و أمينة مزيود باللقب في موعد الشارقة
  أدرج يـوم : الأحد, 04 شباط/فبراير 2018 19:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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