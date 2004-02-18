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مبارزة/ مونديال سلاح الشيش سيدات: الجزائر تنهي المنافسة في المركز ال16 و الأخير

  أدرج يـوم : الأحد, 04 شباط/فبراير 2018 19:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

الجزائر- أنهى المنتخب الجزائري للمبارزة (سيدات) مرحلة الجزائر لكأس العالم في سلاح الشيش في المركز ال16 والاخير خلال منافسات الفرق التي جرت اليوم الاحد بقاعة حرشة حسان.

وسجلت الجزائر، المشكلة من الرباعي تانتاست ياسمين، زبوج صونيا، مريم مباركي ونريمان الهواري، ثلاثة انهزامات في اللقاءات الترتيبية، عقب الخروج من جدول ال16 على يد ايطاليا بنتيجة 45-16. وجاءت الهزيمة الاولى على يد المجر في اللقاء الترتيبي الاول (45-10)، ثم على يد الارجنتين (45-20) و أخيرا امام السويد (45-27) لينهي الفريق المنافسة في الصف الاخير.

وصرح مدرب المنتخب الوطني، الروماني كودريانو موغور، ل"واج": "أنا جد راض على أداء لاعباتنا. يجب الاستثمار فيهن لأنهن شابات وموهوبات وسنهن لا يتجاوز 15 عاما، لكن امامهن وقت وعمل طويلين من اجل التطور".

من جهتها، انسحبت المبارزة الجزائرية انيسة خلفاوي اثر تعرضها في اليوم الاول من المنافسة الى اصابة على مستوى الركبة للرجل اليسرى.

وفي الفردي، اقصيت أول أمس الجمعة اللاعبات الجزائريات الثماني المشاركات في هذه المنافسة، في دور المجموعات، في حين عاد اللقب للإيطالية أليس فولبي (رقم 2 عالميا) إثر تغلبها في النهائي، الذي جرى أمس السبت، على مواطنتها إريكا شيبريسا بواقع 15-6.

و تنشط مرحلة الجزائر لكأس العالم للشيش (سيدات) --الوحيدة في القارة الإفريقية-- من قبل 25 دولة و هي الجزائر (البلد المنظم)، الارجنتين، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، الدنمارك، اسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، المجر، هونغ كونغ، المجر، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، السويد، تونس، تركيا، بولونيا، أستراليا و الولايات المتحدة الامريكية.

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مبارزة/ مونديال سلاح الشيش سيدات: الجزائر تنهي المنافسة في المركز ال16 و الأخير
  أدرج يـوم : الأحد, 04 شباط/فبراير 2018 19:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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