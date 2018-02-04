كرة القدم / كأس الجزائر (الدور ثمن النهائي) : الأندية الكبيرة تضمن تأهلها وشباب الزاوية يصنع المفاجأة

الجزائر- افرزت مباريات الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم, التي انطلقت يوم الخميس واختتمت يوم السبت, تأهل أندية الرابطتين الأولى والثانية الى الدور ربع النهائي, بعد فوزها على أرضها وأمام جماهيرها في حين صنع فريق شباب الزاوية (القسم الجهوي), مفاجأة هذه المرحلة بانتزاعه تأشيرة المرور إثر تغلبه على مستضيفه اتحاد بلخير (القسم الجهوي).

وأبدع شباب الزاوية, الذي يدربه بلال زواني, نجم اتحاد البليدة السابق, بالفوز على صاحب الارض والجمهور, اتحاد بلخير بثلاثية نظيفة, عرفت توقيع المهاجم حاج صدوق على ثنائية (38, 74) فيما افتتح زميله عرفة باب التهديف في (25), أمام دهشة انصار الفريق التابع لولاية قالمة.

ويستقبل شباب الزاوية في الدور ربع النهائي جمعية عين مليلة المنتمي الى بطولة الرابطة الثانية المحترفة.

وبملعب براكني بالبليدة, سحق اتحاد البليدة "شريكا" آخرا له في الرابطة الاولى المحترفة, ويتعلق الامر بدفاع تاجنانت بخماسية نظيفة, أحرز منها إبن النادي, ابراهيم سي عمار, ثلاثية .

وفي قمة أخرى, تغلب اتحاد بلعباس (الرابطة الاولى) على ضيف آخر من نفس المستوى, وهو اتحاد بسكرة, بنتيجة (2-1), حيث افتتح خالي باب التسجيل للمحليين بعد ثلاث دقائق عن البداية, ليعدل مواقي النتيجة ل"البساكرة" مباشرة مع بداية المرحلة الثانية, غير أن المدافع المخضرم فارس بن عبد الرحمن رجح الكفة لأبناء "وادي المكرة" قبل ربع ساعة عن النهاية.

وبصعوبة كبيرة, تأهلت مولودية بجاية (رائد الرابطة الثانية) الى الدور المقبل من "السيدة الكأس", بعد فوزها بهدف يتيم على مولودية وهران (الرابطة الاولى), أمضاء صالحي (80) عن طريق ضربة جزاء.

نفس المعاناة واجهتها جمعية عين مليلة (الرابطة الثانية) عند استضافتها لمولودية البيض (القسم الجهوي), والتي حققت الفوز عبر ركلة جزاء حولها بنجاح هداف الفريق شعيب دبيح في د(85).

وبهذا ينتهي حلم الكأس الذي راود أبناء البيض منذ أسابيع, في حين تؤكد الجمعية تألقها في البطولة وتواصل مغامرتها في الكأس.

وفي قمة هذا الدور, افتكت شبيبة الساورة ورقة تأهلها, عقب فوزها على الاختصاصي اتحاد الجزائر بصعوبة, أمس الجمعة بملعب 20 أوت 1955 ببشار, بهدف وحيد أمضاه المهاجم المخضرم, سيد علي يحي شريف, برأسية جميلة في الدقيقة (82).

و تتنقل الشبيبة, في الدور ربع النهائي, الى بلعباس لملاقاة الاتحاد المحلي في مواجهة واعدة بين ناديين ينشطان في حظيرة النخبة.

نفس النتيجة تأهلت بها شبيبة القبائل (الرابطة الاولى), على حساب المضيف شباب الدار البيضاء (بطولة الهواة), ويستقبل "الكناري" في الربع نهائي تشكيلة اتحاد البليدة(الرابطة الاولى), بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.

من جهته, غادر حامل لقب سنة 2017, شباب بلوزداد, المنافسة على يد حامل لقب نسخة سنة 2016, مولودية الجزائر, بنتيجة (2-1 بعد الوقت الاضافي), يوم الخميس, بملعب 5 جويلية بالجزائر , ويستقبل "العميد" في الدور ربع النهائي, تشكيلة مولودية بجاية بنفس الملعب.

ويجرى الدور ربع النهائي أيام 1 و 2 و 3 مارس القادم, بمشاركة خمسة أندية من الرابطة الأولى, واثنين من الرابطة الثانية و ناد واحد من القسم الجهوي.