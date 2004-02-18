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/تنس/مسلك دورة المحترفات :دورة موفيستار 2/  الجزائرية إيناس إيبو في  الجدول النهائي مباشرة

  أدرج يـوم : الأحد, 04 شباط/فبراير 2018 08:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
/تنس/مسلك دورة المحترفات :دورة موفيستار 2/  الجزائرية إيناس إيبو في  الجدول النهائي مباشرة

 

مدريد - ستدخل لاعبة التنس الجزائرية, إيناس إيبو مباشرة  الجدول النهائي لدورة المحترفات موفيستار 2 المقررة من 12 إلى 18 فبراير على  الميادين الترابية لأكاديمية رافائل نادال بمايوركا (إسبانيا), حسب القائمة  الأولية للمشاركات التي كشف عنها المنظمون يوم السبت.

وتعتبر هذه المنافسة الأولى بالنسبة للاعبة الجزائرية (19 سنة) في عام 2018,  بعد ان خصصت الأسابيع الأخيرة لتحضيرات مكثفة بمدينة الدار البيضاء (المغرب).

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و تعرف هذه الدورة التي خصصت لها جوائز مالية قدرها 15.000 دولار أمريكي,  مشاركة عدد من اللاعبات المصنفات عالميا على غرار الروسية مارتا بايجينا (310)  و الإسبانية استريلا كابيزا-كانديلا (344) و البلغارية إيزابلا سينيكوفا (384)  بينما تحتل الجزائرية إيبو المركز 673 عالميا.

 

و تنطلق الأدوار التصفوية يوم 10 فبراير, حيث ستتعرف إيبو على إثرها, على  منافستها في الدور الأول للجدول النهائي.

كلـمات مفتـاحيــة :
/تنس/مسلك دورة المحترفات :دورة موفيستار 2/  الجزائرية إيناس إيبو في  الجدول النهائي مباشرة
  أدرج يـوم : الأحد, 04 شباط/فبراير 2018 08:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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