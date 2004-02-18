توقف الدراسة يضر بمبدأ المساواة و يؤدي الى فوارق بين المتمدرسين (وزيرة) -

اعادة التفاوض حول اتفاقيات الاتحاد الأوروبي-المغرب: منظمات المجتمع المدني الصحراوية تعرب عن انشغالها العميق -

/تنس/مسلك دورة المحترفات :دورة موفيستار 2/ الجزائرية إيناس إيبو في الجدول النهائي مباشرة -

الجزائر دائما سباقة في التعاطي مع قضايا أمتها و القضايا التحررية -

تيارت : صعوبة في حركة المرور بسبب تساقط الامطار والثلوج -

الأطلس الأول للسرطان لـ 20 ولاية لشرق البلاد من أجل تكفل نوعي بالمرضى -

داء السيدا : سر ثقيل على كاهل الأطفال -

الفريق قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية السادسة بتمنراست بداية من الأحد -

تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما بولاية المدية -

القضاء على 15 إرهابيا خلال شهر يناير -

البطولة العربية لملاكمة (أواسط): ثمانية جزائريين في المربع الذهبي ودويبي (75 كلغ) مباشرة للنهائي -

النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي تقرر تجميد إضرابها الدوري -

الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ تدعو إلى الحوار الجاد و المسؤول لتفادي العواقب الوخيمة -

تهويد مدينة القدس عملية ممنهجة منذ اللحظة الأولى لاحتلالها -

الموسيقى تؤثر على إفراز الهرمونات المساعدة على الاسترخاء وتمنع بعض الأمراض -

البطولة الجهوية للشطرنج ما بين مصالح الشرطة: تتويج محمد جدي لدى الرجال وسميرة شهبي عند الإناث -

اسبانيا مدعوة لاتخاذ إجراءات قوية لحل نزاع الصحراء الغربية -

كأس الجزائر ( ثمن النهائي): تأهل شبيبة القبائل على حساب شباب الدار البيضاء (1-0) -

كأس الجزائر ( ثمن النهائي): تأهل شبيبة القبائل على حساب شباب الدار البيضاء (1-0) -