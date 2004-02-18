/تنس/مسلك دورة المحترفات :دورة موفيستار 2/  الجزائرية إيناس إيبو في  الجدول النهائي مباشرة

وتعتبر هذه المنافسة الأولى بالنسبة للاعبة الجزائرية (19 سنة) في عام 2018, بعد ان خصصت الأسابيع الأخيرة لتحضيرات مكثفة بمدينة الدار البيضاء (المغرب).
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و تعرف هذه الدورة التي خصصت لها جوائز مالية قدرها 15.000 دولار أمريكي, مشاركة عدد من اللاعبات المصنفات عالميا على غرار الروسية مارتا بايجينا (310) و الإسبانية استريلا كابيزا-كانديلا (344) و البلغارية إيزابلا سينيكوفا (384) بينما تحتل الجزائرية إيبو المركز 673 عالميا.
و تنطلق الأدوار التصفوية يوم 10 فبراير, حيث ستتعرف إيبو على إثرها, على منافستها في الدور الأول للجدول النهائي.