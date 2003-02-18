البطولة العربية لملاكمة (أواسط): ثمانية جزائريين في المربع الذهبي ودويبي (75 كلغ) مباشرة للنهائي  

وتشارك الجزائر في هذا الموعد العربي بعشرة ملاكمين وهم : هشام معوش (49 كلغ), اسلام بوعلام (52 كلغ), محمد امين القارية (56 كلغ), محمد امين متاوي (60 كلغ), سكيلي رحمان (64 كلغ), احمد جمال فاسي (69 كلغ), فريد دويبي ( 75 كلغ), احمد بركات (81 كلغ), محمد أمين حاسي (91 كلغ) وعبد النور عيفا (+91 كلغ).
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إضافة الى الجزائر ومصر (البلد المنظم), يشارك 11 بلدا في البطولة العربية للفن النبيل وهم: المغرب, تونس, الامارات العربية المتحدة, العربية السعودية, قطر, اليمن, ليبيا, فلسطين, سوريا , لبنان والسودان.
برنامج منازلات نصف النهائي المقررة اليوم السبت :
(49 كلغ) : هشام معوش (الجزائر)- أحمد يوسف (ليبيا)
(56 كلغ): محمد أمين القارية (الجزائر) - عبد الهادي سليم (قطر)
(60 كلغ) : محمد امين متاوي (الجزائر) - موصليح مروان (المغرب)
(64 كلغ): سكيلي رحمان (الجزائر)- رمضان عبد الجواد (مصر)
(69 كلغ): أحمد جمال فاسي (الجزائر) - فؤاد محمد خالف (الاردن)
(81 كلغ): أحمد بركات (الجزائر) - وصام عشور (تونس)
(91 كلغ): محمد أمين حاسي (الجزائر)- محمد عزاز تواتي (تونس)
(+91 كلغ): عبد النور عيفا (الجزائر)- أحمد جواد (مصر).