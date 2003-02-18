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البطولة العربية لملاكمة (أواسط): ثمانية جزائريين في المربع الذهبي ودويبي (75 كلغ) مباشرة للنهائي  

  أدرج يـوم : السبت, 03 شباط/فبراير 2018 12:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 33 مرات
البطولة العربية لملاكمة (أواسط): ثمانية جزائريين في المربع الذهبي ودويبي (75 كلغ) مباشرة للنهائي  

القاهرة - تأهل ثمانية ملاكمين جزائريين للدور نصف  النهائي من الطبعة الثالثة للبطولة العربية للأمم المنظمة من 2 الى 6 فبراير  بالقاهرة (مصر) بينما ظفر فريد دويبي (75 كلغ) مباشرة بتأشيرة التأهل الى  النهائي بعد انسحاب منافسه.

 وتشارك الجزائر في هذا الموعد العربي  بعشرة ملاكمين وهم : هشام معوش (49  كلغ), اسلام بوعلام (52 كلغ), محمد امين القارية (56 كلغ), محمد امين متاوي  (60 كلغ), سكيلي رحمان (64 كلغ), احمد جمال فاسي (69 كلغ), فريد دويبي ( 75  كلغ), احمد بركات (81 كلغ), محمد أمين حاسي (91 كلغ) وعبد النور عيفا (+91  كلغ).

 

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إضافة الى الجزائر ومصر (البلد المنظم), يشارك 11 بلدا في البطولة العربية  للفن النبيل وهم: المغرب, تونس, الامارات العربية المتحدة, العربية السعودية,  قطر, اليمن, ليبيا, فلسطين, سوريا , لبنان والسودان.

 

       برنامج منازلات نصف النهائي المقررة اليوم السبت : 

 

(49 كلغ) :  هشام معوش (الجزائر)- أحمد يوسف (ليبيا)

(56 كلغ):  محمد أمين القارية (الجزائر) - عبد الهادي سليم (قطر)

(60 كلغ) : محمد امين متاوي (الجزائر) - موصليح مروان (المغرب)

(64 كلغ):  سكيلي رحمان (الجزائر)- رمضان عبد الجواد (مصر) 

(69 كلغ):  أحمد جمال فاسي (الجزائر) - فؤاد محمد خالف (الاردن)

(81 كلغ):  أحمد بركات (الجزائر) - وصام عشور (تونس) 

(91 كلغ):  محمد أمين حاسي (الجزائر)- محمد عزاز تواتي (تونس) 

(+91 كلغ): عبد النور عيفا (الجزائر)- أحمد جواد (مصر).

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة العربية لملاكمة (أواسط): ثمانية جزائريين في المربع الذهبي ودويبي (75 كلغ) مباشرة للنهائي  
  أدرج يـوم : السبت, 03 شباط/فبراير 2018 12:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 33 مرة   شارك

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