القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البطولة الجهوية للشطرنج ما بين مصالح الشرطة: تتويج محمد جدي لدى الرجال و سميرة شهبي عند الإناث

  أدرج يـوم : السبت, 03 شباط/فبراير 2018 09:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات

الجزائر - توج حافظ الشرطة محمد جدي بلقب البطولة الجهوية لرياضة الشطرنج ما بين مصالح الشرطة لدى الرجال, بينما فازت العون  سميرة شهبي بوصبع باللقب عند الإناث, كما احتل فريق أمن ولاية الجزائر المركز  الأول حسب الفرق, عند اختتام فعاليات البطولة التي جرت أيام 29, 30 و 31 يناير  بمركز الراحة العائلي للأمن الوطني لعين تاقوريت بولاية تيبازة, حسبما جاء في  بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

واحتل حافظ الشرطة محمد جدي التابع لأمن ولاية البليدة المرتبة الأولى، متفوقا على حافظ أول للشرطة محمود شامي من أمن ولاية تيبازة و حافظ الشرطة  منور الهادي التابع لأمن ولاية الجزائر.

ولدى الإناث, افتكت العون سميرة شهبي بوصبع من أمن ولاية المسيلة المرتبة  الأولى, في حين عادت المرتبة الثانية لعون الشرطة دليلة بوشلاغم من أمن ولاية  تيبازة, و الصف الثالث كان من نصيب نورة العباسي التابعة لأمن ولاية بومرداس.

فيما يخص الترتيب العام حسب الفرق, توج فريق أمن ولاية الجزائر باللقب, بينما  عاد المركز الثاني لأمن ولاية تيبازة, في حين اكتفى فريق أمن ولاية تيبازة  بالصف الثالث.

 

وشهدت هذه المنافسة التي تدخل ضمن برنامج المديرية العامة للأمن الوطني،  مشاركة 84 متنافس و متنافسة يمثلون مختلف مصالح و نواحي الأمن الوطني لناحية  الوسط, حيث أشرف رئيس المصلحة الجهوية للصحة و النشاط الاجتماعي و الرياضات  لناحية الوسط على حفل الاختتام, أين تم توزيع الجوائز و الشهادات على الفائزين.

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة الجهوية للشطرنج ما بين مصالح الشرطة: تتويج محمد جدي لدى الرجال و سميرة شهبي عند الإناث
  أدرج يـوم : السبت, 03 شباط/فبراير 2018 09:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.03

الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ تدعو إلى الحوار "الجاد" و" المسؤول" لتفادي العواقب…

18.02.03

أدب : مجموعة مغاربية تخصص طبعتها الأولى للمؤلفين الجزائريين الفرنكفونيين  

18.02.03

تهويد مدينة القدس عملية "ممنهجة منذ اللحظة الأولى لاحتلالها"

18.02.03

الموسيقى تؤثر على إفراز الهرمونات المساعدة على الاسترخاء وتمنع بعض الأمراض   

18.02.03

البطولة الجهوية للشطرنج ما بين مصالح الشرطة: تتويج محمد جدي لدى الرجال و سميرة شهبي عند…

18.02.03

اسبانيا مدعوة لاتخاذ إجراءات "قوية" لحل نزاع الصحراء الغربية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.02.02

أمطار رعدية بغرب ووسط البلاد ابتداء من يوم الجمعة

18.02.02

فلسطين: لن نتراجع عن حدود 1967 ..ولا دور لواشنطن خارج آلية متعددة الأطراف

18.02.02

محكمة قسنطينة: السجن المؤبد للمتهمين في قضية اختطاف الرضيع ليث كاوة

18.02.02

التكوين الجامعي: تعميق التعاون بين الجزائر و الولايات المتحدة

18.02.02

بترول: العملاق الأمريكي "إكسون موبيل" يرغب في الاستقرار بالجزائر

18.02.02

تقديم عرض "ملحمة تينهينان، ملكة الصحراء" بالجزائر العاصمة