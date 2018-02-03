البطولة الجهوية للشطرنج ما بين مصالح الشرطة: تتويج محمد جدي لدى الرجال و سميرة شهبي عند الإناث

واحتل حافظ الشرطة محمد جدي التابع لأمن ولاية البليدة المرتبة الأولى، متفوقا على حافظ أول للشرطة محمود شامي من أمن ولاية تيبازة و حافظ الشرطة منور الهادي التابع لأمن ولاية الجزائر.
ولدى الإناث, افتكت العون سميرة شهبي بوصبع من أمن ولاية المسيلة المرتبة الأولى, في حين عادت المرتبة الثانية لعون الشرطة دليلة بوشلاغم من أمن ولاية تيبازة, و الصف الثالث كان من نصيب نورة العباسي التابعة لأمن ولاية بومرداس.
فيما يخص الترتيب العام حسب الفرق, توج فريق أمن ولاية الجزائر باللقب, بينما عاد المركز الثاني لأمن ولاية تيبازة, في حين اكتفى فريق أمن ولاية تيبازة بالصف الثالث.
وشهدت هذه المنافسة التي تدخل ضمن برنامج المديرية العامة للأمن الوطني، مشاركة 84 متنافس و متنافسة يمثلون مختلف مصالح و نواحي الأمن الوطني لناحية الوسط, حيث أشرف رئيس المصلحة الجهوية للصحة و النشاط الاجتماعي و الرياضات لناحية الوسط على حفل الاختتام, أين تم توزيع الجوائز و الشهادات على الفائزين.