كأس الجزائر ( ثمن النهائي): تأهل شبيبة القبائل على حساب شباب الدار البيضاء (1-0)

و سجل الهدف الوحيد في اللقاء المهاجم يطو في الدقيقة (48) لفائدة الشبيبة.
تستضيف شبيبة القبائل في الدور ربع النهائي، الفائز من مقابلة اتحاد البليدة - دفاع تاجنانت، المبرمجة يوم السبت بداية من الساعة 00ر14.
و انطلقت مباريات الدور ثمن النهائي أمس الخميس، حيث تأهلت مولودية الجزائر على حساب شباب بلوزداد (حامل لقب نسخة 2017)، بنتيجة (2-1 بعد الوقت الإضافي) الشوط الأول (1-1)، بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.
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ويستقبل "العميد" في الدور ربع النهائي، المتأهل في المباراة التي ستجمع بين مولودية بجاية والضيف مولودية وهران المقررة يوم غد السبت (00ر16) ببجاية.
و تجرى اليوم مواجهة ثانية في إطار الدور ثمن النهائي، تجمع بين شبيبة الساورة و ضيفه اتحاد الجزائر على الساعة 00ر17، بينما تلعب الخمس مباريات المتبقية غدا السبت.
الخميس :
مولودية الجزائر - شباب بلوزداد 2 - 1 (بعد الوقت الإضافي)
الجمعة 2 فبراير:
الدار البيضاء : شباب الدار البيضاء - شبيبة القبائل 1 - 0
بشار : شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر (سا 00ر17)
يوم السبت 3 فبراير:
الخروب: جمعية عين مليلة - مولودية البيض (سا 30ر14)
البليدة : اتحاد البليدة - دفاع تاجنانت (سا 30ر14)
قالمة: اتحاد بلخير - شباب الزاوية (سا 30ر14)
بجاية: مولودية بجاية - مولودية وهران (سا 00ر16)
بلعباس: اتحاد بلعباس - اتحاد بسكرة (سا 00ر16).