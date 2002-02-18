القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كأس الجزائر ( ثمن النهائي): تأهل شبيبة القبائل على حساب شباب الدار البيضاء (1-0)

  أدرج يـوم : الجمعة, 02 شباط/فبراير 2018 20:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
كأس الجزائر ( ثمن النهائي): تأهل شبيبة القبائل على حساب شباب الدار البيضاء (1-0)

الجزائر- تأهلت شبيبة القبائل إلى الدور ربع النهائي من كأس الجمهورية لكرة القدم، عقب فوزها على شباب الدار البيضاء (بطولة الهواة) بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (0-0) يوم الجمعة بملعب الدار البيضاء (الجزائر)، لحساب مباريات الدور ثمن النهائي .

و سجل الهدف الوحيد في اللقاء المهاجم يطو في الدقيقة (48) لفائدة الشبيبة.

 تستضيف شبيبة القبائل في الدور ربع النهائي، الفائز من مقابلة اتحاد البليدة - دفاع تاجنانت، المبرمجة يوم السبت بداية من الساعة 00ر14.

و انطلقت مباريات الدور ثمن النهائي أمس الخميس، حيث تأهلت مولودية الجزائر على حساب شباب بلوزداد (حامل لقب نسخة 2017)، بنتيجة (2-1 بعد الوقت الإضافي) الشوط الأول (1-1)، بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

اقرأ أيضا: شباب بلوزداد- مولودية الجزائر قمة واعدة ضمن أربع صدامات بين أندية الرابطة الأولى

ويستقبل "العميد" في الدور ربع النهائي، المتأهل في المباراة التي ستجمع بين مولودية بجاية والضيف مولودية وهران المقررة يوم غد السبت (00ر16) ببجاية.

و تجرى اليوم مواجهة ثانية في إطار الدور ثمن النهائي، تجمع بين شبيبة الساورة و ضيفه اتحاد الجزائر على الساعة 00ر17، بينما تلعب الخمس مباريات المتبقية غدا السبت.

 

الخميس :

مولودية الجزائر - شباب بلوزداد        2 - 1 (بعد الوقت الإضافي)

 

الجمعة 2 فبراير:

الدار البيضاء  :  شباب الدار البيضاء - شبيبة القبائل 1 - 0

بشار             :  شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر      (سا 00ر17)

 

يوم السبت 3 فبراير:

الخروب:  جمعية عين مليلة - مولودية البيض (سا 30ر14)

البليدة  :   اتحاد البليدة - دفاع تاجنانت        (سا 30ر14)

قالمة:     اتحاد بلخير - شباب الزاوية       (سا 30ر14)

بجاية:    مولودية بجاية - مولودية وهران    (سا 00ر16)

بلعباس:  اتحاد بلعباس - اتحاد بسكرة         (سا 00ر16).

آخر تعديل على الجمعة, 02 شباط/فبراير 2018 20:09
كلـمات مفتـاحيــة :
كأس الجزائر ( ثمن النهائي): تأهل شبيبة القبائل على حساب شباب الدار البيضاء (1-0)
  أدرج يـوم : الجمعة, 02 شباط/فبراير 2018 20:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.02

كأس الجزائر ( ثمن النهائي): تأهل شبيبة القبائل على حساب شباب الدار البيضاء (1-0)

18.02.01

الجزائر- بلجيكا: إرادة متبادلة في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية

18.02.01

هزة أرضية بقوة 2ر3 درجات على سلم ريشتر بولاية عين الدفلى  

18.02.01

تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية: سيداتي يندد ب "المناورات المؤذية" للمفوضية الاوروبية   

18.02.01

اقتراح تعديلات في قانون حماية المستهلك لتوسيع نطاق تدخل الجمعيات المهنية

18.02.01

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "ذات أهمية استراتيجية" بالنسبة لليابان  

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.01.29

معاشات متقاعدي الجيش: وزارة الدفاع الوطني تؤكد تسوية أغلبية الملفات وتدعو إلى تجنب مختلف…

18.01.30

تربية : تجاوب "متفاوت" مع اضراب "الكنابست" بالجزائر العاصمة

18.01.29

توظيف أساتذة التربية البدنية في الطور الابتدائي يستوجب اعادة النظر في القانون التوجيهي…

18.01.29

الجزائر تشجع كافة مبادرات السلم في افريقيا

18.01.29

أويحيى يبرز جهود الجزائر في مجال مكافحة الفساد 

18.01.30

المصور عادل بوداب، فنان يعشق الطبيعة و التراث