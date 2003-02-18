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كأس الجزائر ( ثمن النهائي): تأهل شبيبة القبائل على حساب شباب الدار البيضاء (1-0)

  أدرج يـوم : الجمعة, 02 شباط/فبراير 2018 19:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 46 مرات
كأس الجزائر ( ثمن النهائي): تأهل شبيبة القبائل على حساب شباب الدار البيضاء (1-0)

الجزائر- تأهلت شبيبة القبائل إلى الدور ربع النهائي من كأس الجمهورية لكرة القدم، عقب فوزها على شباب الدار البيضاء (بطولة الهواة) بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (0-0) يوم الجمعة بملعب الدار البيضاء (الجزائر)، لحساب مباريات الدور ثمن النهائي .

و سجل الهدف الوحيد في اللقاء المهاجم يطو في الدقيقة (48) لفائدة الشبيبة.

 تستضيف شبيبة القبائل في الدور ربع النهائي، الفائز من مقابلة اتحاد البليدة - دفاع تاجنانت، المبرمجة يوم السبت بداية من الساعة 00ر14.

و انطلقت مباريات الدور ثمن النهائي أمس الخميس، حيث تأهلت مولودية الجزائر على حساب شباب بلوزداد (حامل لقب نسخة 2017)، بنتيجة (2-1 بعد الوقت الإضافي) الشوط الأول (1-1)، بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

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ويستقبل "العميد" في الدور ربع النهائي، المتأهل في المباراة التي ستجمع بين مولودية بجاية والضيف مولودية وهران المقررة يوم غد السبت (00ر16) ببجاية.

و تجرى اليوم مواجهة ثانية في إطار الدور ثمن النهائي، تجمع بين شبيبة الساورة و ضيفه اتحاد الجزائر على الساعة 00ر17، بينما تلعب الخمس مباريات المتبقية غدا السبت.

 

الخميس :

مولودية الجزائر - شباب بلوزداد        2 - 1 (بعد الوقت الإضافي)

 

الجمعة 2 فبراير:

الدار البيضاء  :  شباب الدار البيضاء - شبيبة القبائل 1 - 0

بشار             :  شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر      (سا 00ر17)

 

يوم السبت 3 فبراير:

الخروب:  جمعية عين مليلة - مولودية البيض (سا 30ر14)

البليدة  :   اتحاد البليدة - دفاع تاجنانت        (سا 30ر14)

قالمة:     اتحاد بلخير - شباب الزاوية       (سا 30ر14)

بجاية:    مولودية بجاية - مولودية وهران    (سا 00ر16)

بلعباس:  اتحاد بلعباس - اتحاد بسكرة         (سا 00ر16).

كلـمات مفتـاحيــة :
كأس الجزائر ( ثمن النهائي): تأهل شبيبة القبائل على حساب شباب الدار البيضاء (1-0)
  أدرج يـوم : الجمعة, 02 شباط/فبراير 2018 19:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 46 مرة   شارك

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