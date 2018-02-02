المسايفة / كأس العالم للشيش: انطلاق المنافسة بقاعة حرشة حسان

الجزائر- انطلقت يوم الجمعة بطولة العالم للمسايفة سيدات في صنف الشيش - مرحلة الجزائر- بقاعة حرشة حسان بالعاصمة ( الجزائر) ،على مدار ثلاثة أيام ، بإجراء منافسات الفردي على أن تقام المنافسات حسب الفرق يوم الأحد.

وتعد هذه المنافسة الفريدة من نوعها على المستوى الإفريقي والخامسة على التوإلى التي تحتضنها الجزائر والتي تعتبر فرصة سانحة للمبارزات الجزائريات للاحتكاك بالمستوى العالمي.

و عرف الدور الأول من المنافسة مشاركة 122 مبارزة موزعة على 14 مجموعة من سبع مبارزات و أربع مجموعات من 6 مبارزات ومع انتهاء فعإلىات دور المجموعة سيتأهل 112 لاعبة سيلتحقن ب 16 اسما تم إعفائهم من الدور الأول .

وتستأنف المنافسة يوم غد السبت بداية ساعة 8:30 بإجراء الدور التصفوي (64 لاعبة ) والذي سيجرى إلى غاية الوصول إلى الدور النهائي المبرمج على الساعة 18:00 من نفس إلىوم.

" كل شيء على ما يرام بالرغم من بعض المشاكل التقنية المتكررة في هذا النوع من المنافسات على المستوى العالمي. الاتحادية الجزائرية للمبارزة تعودت على تنظيم هذا النوع من المنافسات التي تدخل ضمن برنامج الاتحادية الدولية ،ولا أرى مبررا كي لا تنظم هذه الدورة في أحسن الظروف على غرار طبعات المواسم الماضية "، حسبما صرح به الملاحظ الألماني لامار هانس ديتر.

وكانت المنافسة صعبة للغاية للمبارزات الجزائريات إذا استثنينا صونيا زبوج ، المصنفة 278 عالميا و التي نجحت في تحقيق الفوز ضمن المجموعة الثامنة التي سيطرت عليها الروسية البوروبا يانا (54 عالميا)

ومن جهتها أنهت لويزة خلفاوي المنافسة في المرتبة الأخيرة في المجموعة 9 التي تصدرتها الروسية لاريزا كوروبي نيكوفا ونفس الشيء بالنسبة لناريمان هواري التي تذيلت ترتيب المجموعة السابعة .

وقال المسؤول الاول للهيئة الفيديرإلىة :" هذه المرحلة مهمة جدا للمبارزة الجزائرية . ستسمح للاعباتنا المشاركات بالاحتكاك مع رياضيات مصنفات في المراتب ال 100 الأولى عالميا . سنحضر لقاءات من مستوى جيد ، بحضور العديد من اللاعبات العالميات ، سيما المصنفة رقم واحد ، الروسية إينا ديري كلازوفا."

و أضاق رؤوف برناوي : " كما كان منتظرا فإن ممثلات الجزائر واجهن الكثير من الصعوبات في هذه المرحلة العالمية في اختصاص الشيش" .

وعند انتهاء اللقاءات الفردية تجرى منافسات حسب الفرق يوم الاحد على الساعة 9:00 بالاعتماد على الإقصاء المباشر.

ويشارك حوإلى 139 لاعبة، يمثلن 25 بلدا، منهن ثماني جزائريات في مرحلة الجزائر لكاس العالم للمبارزة، شيش- إناث ( كبريات)، بحضور العديد من اللاعبات العالميات ، سيما المصنفة رقم واحد ، الروسية إينا ديري كلازوفا بالإضافة إلى الثانية عالميا الايطإلىة إلىس فولبي .

وكانت الجزائر حاضرة بثماني لاعبات، وهن : ناريمان الهواري ، غازي ليلي، شيماء نيهال قمار، آنيسة خلفاوي، لويزة خلفاوي، مريم مباركي ، ياسمين تنتاست وصونيا زبوج.

وبالإضافة إلى الجزائر (البلد المنظم)، يشارك في المونديال 24 بلدا وهي: الأرجنتين، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، الدنمارك، اسبانيا، فرنسا، بريطانيا ألمانيا، المجر ،هونغ كونغ، المجر، ايرلندا، ايطإليا، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا ، السويد، تونس، تركيا والولايات المتحدة الأمريكية .