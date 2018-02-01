منشآت رياضية: عدم استغلال المسبح البلدي بعين امناس راجع لخضوعه لمرحلة  التجارب الأولية , حسب الوزير ولد علي

واوضح الهادي ولد علي في رده على سؤال عضو مجلس الامة عباس بو عمامة من بلدية عين امناس, عن اساب عدم تدشين المسبح البلدي الذي انطلقت الاشغال به سنة 2006 , " ان هذه المنشاة وضعت تحت تصرف شباب البلدية منذ اواخر شهر فبراير 2017 , بعدما انتهت بها كل الاشغال وهي الان تشهد اقبالا كبيرا للممارسين . لم ندشن المسبح رسميا لأنه خضع لمرحلة التجارب الاولية والتي سمحت برفع كل الاختلالات التي كانت موجودة فيه . وفي سنة 2017 وضع تحت تصرف البلدية."
وقال ممثل الحكومة ان ولاية اليزي تعرف قفزة نوعية في مجال السباحة, حيث عرفت تأسيس رابطة ولائية وانخرط فيها ما مجموعه 305 سباح وسباحة يمثلون تسعة نوادي , مشيرا الى ان هذه الجماعة المحلية استفادت في الفترة من 2000 الى 2015 , من 101 مشروع متعلق بقطاع الشباب بغلاف مالي يقدر ب9ر3 مليار دينار واستلم منها لحد الآن 15 مشروعا و يوجد 16 اخر في طور الانجاز فيما لم تبدأ الاشغال في واحد منها.
من جهته, طرح العضو الاخر من مدينة بني صاف ( ولاية عين تموشنت), عبد القادر مول خلوة , انشغالا آخر يتمثل في البطء الكبير الذي يعرفه مشروع انجاز بيت الشباب بهذه البلدية الساحلية.
وبهذا الشأن اجاب الوزير, قائلا أن بيت الشاب انتهت اشغاله ووضع حيز الخدمة , كما جهز بكل الوسائل الضرورية لأداء مهامه وهذا سنة 2009 , معقبا على العضو البرلماني ان "موضوع استفساركم هو مشروع انجاز مخيم للشباب في بني صاف وليس بيت الشباب , وهو مسجل سنة 2007 بغلاف مالي يقدر ب 187 مليون دينار."
واضاف ولد علي : " مخيم الشباب عرف عدة عراقيل ادارية وقانونية وتقنية أعاقت السير الحسن للأشغال , منها مناقصات غير مجدية , عدم ايجاد المقاولات المؤهلة القادرة على انجاز المشروع وتسليمه في الآجال التعاقدية, مما ادى الى عمليات فسخ للصفقات واعادة برمجتها بالإضافة الى وجود عدة خلافات مع المقاولات واحالتها على العدالة, مشيرا الى ان الاشغال توقفت خلال الفترة من 2011 الى 2013 ."
وذكر الوزير ان الاشغال انطلقت في مايو 2014 في مدة انجاز تقدر ب9 اشهر, لكنها توقفت مرة اخرى إثر وفاة صاحب المقاولة بسبب عدم وجدود المسير المؤهل للتكفل بالمؤسسة التي تم التعاقد معها."
وطمان الوزير ممثل بلدية بني صاف , ان اشغال مخيم الشباب استؤنفت مرة اخرى سنة 2016 بعد مناقصة جديدة ونسبة تقدمها حاليا تقدر ب 70 بالمائة وستستلم خلال صائفة 2018."
وجدير ذكره ان عضوي الغرفة السفلى, عباس بوعمامة من عين امناس ( اليزي) و عبد القادر مول خلوة ببني صاف (عين تموشنت) طرحا مشكل غياب مؤطري الهياكل الشباينة والرياضية التي تبقى - حسبهما- "مهملة" بهذه المناطق .وبعدما اعترف ممثل الحكومة ان مسألة "تأطير الشباب والهياكل الرياضية تعد "مشكلا وطنيا" , وعد ان تحل برامج التكوين الأخيرة هذه المعضلة سيما في ولايات الجنوب الكبير.