مبارزة: إطلاق الأكاديمية الافريقية لأساتذة الأسلحة الثلاثة يوم السبت المقبل بالجزائر

وصرح رئيس الاتحادية رؤوف برناوي على هامش ندوة صحفية بالجزائر قائلا "هذا شرف لنا بتنصيب الأكاديمية الجديدة بالجزائر, والتي تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للمبارزة الجزائرية. لقد انطلقت في العمل منذ 15 يوم, لكن الانطلاق الرسمي سيكون بتاريخ 3 فبراير من خلال تنظيم مباراة استعراضية. وتتمثل مهمة هذه الأكاديمية في تكوين خبراء من الجزائر ومن افريقيا قصد الحصول على شهادة أستاذ في أسلحة المبارزة وهي أعلى درجة".
وأضاف المسؤول "إنها ثمرة مجهودات دامت 16 سنة. أنها الأكاديمية الفرونكوفونية الوحيدة في افريقيا بعد نظيرتها الانغلوفونية المتواجدة بجنوب افريقيا. وسيدير هذه الأكاديمية جزائريون من الناحية الإدارية, أما التأطير الفني فسيشرف عليه خبراء أجانب. بيد أن الاتحاد الدولي للعبة هو من يمول هذه الأكاديمية سيما من خلال الإيواء والإطعام".
ويخضع المدربون المعنيون لتكوين مدته 11 شهرا قبل المرور إلى الامتحان النهائي لنيل الشهادات, علما أن خمسة مدربين جزائريين وثمانية أفارقة سيستفيدون من التكوين على مدار سنة كاملة في هذه الأكاديمية.
بالمقابل, عبر برناوي عن "أسفه" من التغيير "المفاجيء" لمقر الأكاديمية, والذي كان مقررا أن تكون بالسويدانية (الجزائر) قبل أن يتم نقلها إلى غرمول.
واختتم "كان من المقرر ان تكون على مستوى مركز تجمع المنتخبات الوطنية بالسويدانية, حيث جهزنا قاعة مخصصة لها, لكن للأسف جاءنا قرار في آخر لحظة أجبرنا على تغيير المكان واخترنا مركز غرمول".