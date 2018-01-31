ملاكمة / البطولة العربية للأواسط:  المنتخب الجزائري بعشرة ملاكمين في القاهرة

وستكون الجزائر ممثلة في هذا الموعد العربي , ب10 ملاكمين وهم: هشام معوش (49 كلغ), اسلام بوعلام (52 كلغ), محمد امين القارية (56 كلغ), محمد امين متاوي (60 كلغ), سكيلي رحمان (64 كلغ), احمد جمال فاسي (69كلغ), فريد دويبي ( 75 كلغ) واحمد بركات (81 كلغ), محمد أمين حاسي وعبد النور عيفا ( +91 كلغ).
وخاض الملاكمون الجزائريون الشباب, الذين لا يتجاوز معدل اعمارهم 18 سنة , تربصا تحضيريا دام 15 يوما بالمركب الاولمبي الرياضي "سفلتاس" بالشراقة ( الجزائر العاصمة).
وصرح فراطاسة ل"واج": " هذا فريق شاب يحضر نفسه للمدى الطويل . برنامج المنافسات الدولية يشتمل على العديد من الاستحقاقات خلال سنة 2018 منها , الالعاب الافريقية للشباب-2018 بالجزائر."
وبالنسبة للموعد العربي , يسعى الطاقم الفني الوطني الذهاب بعيدا ومحاولة الحصول على نتائج احسن من تلك التي نالها سنة 2017 بالقاهرة.
واكد التقني الجزائري, "سنحاول العودة بنتائج احسن من تلك التي تحصلنا عليها في الطبعة الماضية , حيث نلنا خمس ميداليات ( ذهبيتان وثلاث فضيات) .
المنافسة ستكون قوية , بتواجد المصريين والمغربيين الذين يعتزمون هم ايضا تحقيق مشوار طيب."
غير ان المدرب الوطني "لم يكن راضيا " عن حجم التحضيرات التي استفاد منها الملاكمون الجزائريون , حيث لم يجروا اي تجمع إعدادي بالخارج , باستثناء تجمعين او ثلاث بمركب "سفلتاس" بالشراقة.
واضاف فراطسة : " اخترنا احسن الملاكمين الذين اكدوا مستواهم خلال البطولة الوطنية للمشاركة في موعد القاهرة . مسابقة تتطلب الكثير من التحضير من الناحية البدنية."
وبالإضافة الى الجزائر ومصر ( البلد المنظم), يشارك 11 بلدا في البطولة العربية للفن النبيل وهم: المغرب , تونس , الامارات العربية المتحدة, العربية السعودية, قطر, اليمن, ليبيا, فلسطين, سوريا , لبنان والسودان.