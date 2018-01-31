شباب بلوزداد- مولودية الجزائر قمة واعدة ضمن أربع صدامات بين أندية الرابطة الأولى

الجزائر - يدافع شباب بلوزداد حامل لقب كأس الجزائر على تاجه ضد الجار مولودية الجزائر، في داربي عاصمي واعد ، فيما يقترح علينا البرنامج ثلاث مواجهات مثيرة بين أندية الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس"، لحساب الدور ثمن النهائي للمنافسة الأكثر شعبية المقررة أيام الخميس، الجمعة و السبت.

و يتواجد الشباب في وضعية غير مريحة، باحتلاله الصف الـ 11 في الترتيب العام للبطولة و هو مطالب بتجاوز عقبة "العميد" إن أراد المحافظة على تاجه بعدما كان الفريقان العاصميان قد اكتفيا بنتيجة التعادل السلبي (0-0) خلال لقاء السبت الفارط بملعب 5 جويلية الأولمبي لحساب الجولة الـ 18 من الرابطة المحترفة الأولى.

و من جهتها تسعى شبيبة الساورة التي أطاحت بوفاق سطيف المختص في منافسة الكأس خلال لدور الـ 16 (1-0)، إلى معاودة الكرّة أمام اختصاصي آخر و هو اتحاد الجزائر. و يتعين على النادي البشاري بقيادة مدربه الجديد كريم خودة الذي خلف بوعلي المُقال، استرجاع أنفاسه عقب تعثرين متتالين في البطولة و إعادة تنظيم صفوفه ليقارع النادي العاصمي.

و سبق للفريقين أن تواجها في الدور الـ 32 لنسخة 2013، حيث تفوق أبناء "سوسطارة" آنذاك في بشار بنتيجة (1-0)، بفضل هدف المدافع المحوي فاروق شافعي.

و يستقبل فريق اتحاد بلعباس الذي أحرز كأس الجزائر سنة 1991 نظيره اتحاد بسكرة، في مواجهة بين أندية قسم النخبة، و يهدف "المكرة" إلى تجديد العهد مع الانتصارات، عقب خسارته القاسية، خلال الجولة الفارطة داخل الديار أمام رائد البطولة شباب قسنطينة (1-2).من جهتها سيحاول فريق الزيبان تأكيد نتائجه الايجابية الأخيرة في البطولة أخرها الفوز على وفاق سطيف (1-0).

كما يواجه اتحاد البليدة متذيل الترتيب -الذي يرفض قطع الأمل في البقاء مع الكبار- فريق دفاع تاجنانت في الصراع الرابع بين فرق الرابطة الأولى، و قد يستغل أبناء مدينة الورود الوضعية المعقدة لـ "الدفاع" التي عجلت برحيل المدرب عمر بلعطوي، إثر الهزيمة بعقر الديار أمام اتحاد الجزائر (0-3).

و يهدف الاتحاد البُليدي الذي يصارع من أجل عدم السقوط إلى الدرجة الثانية، إلى الذهاب بعيدا في كأس الجزائر، التي تمثل "حافز إضافي"، حسب رئيس النادي شعيب عليم.

و تحط شبيبة القبائل الرحال بالعاصمة لمواجهة شباب الدار البيضاء من بطولة قسم الهواة، في مقابلة مفخخة لفريق "الكناري".

و يبدو أن صاحب مركز الوصافة (بعد خصم أربع نقاط من رصيده) في بطولة الرابطة المحترفة الثانية جمعية عين مليلة،في مأمن من أي مفاجأة غير سارة عند مواجهته لمولودية البيض من القسم الجهوي الأول، ومع ذلك يتعبن على أبناء عين مليلة توحي الحذر من مغبة الوقوع في المحظور في مثل هذه المواعيد.

و تستضيف مولودية بجاية المتوجة بطبعة 2015 و المتصدر الجديد للرابطة الثانية مولودية وهران، بملعب الاتحاد المغاربي في لقاء واعد بين تشكيلتين قويتين .

و في الأخير، اختارت القرعة مواجهة بين فريقي القسم الجهوي الأول اتحاد بلخير و شباب الزاوية من أجل تأهل تاريخي إلى الدور ربع النهائي.