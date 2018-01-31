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اليابان تقرر منح وسام "الشمس المشرقة والأشعة الذهبية والفضية" للجزائري محمد يمني لزهاري   

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 كانون2/يناير 2018 13:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 40 مرات
اليابان تقرر منح وسام &quot;الشمس المشرقة والأشعة الذهبية والفضية&quot; للجزائري محمد يمني لزهاري   

الجزائر - ستمنح الحكومة اليابانية وسام الشمس المشرقة والاشعة الذهبية و الفضية( l'Ordre du Soleil Levant, Rayons d'Or et d'Argent  ), للجزائري محمد لزهاري يمني,  أول رياضي مثل الجزائر في الالعاب الاولمبية  (طوكيو 1964), حسب ما افادت به اليوم الاربعاء سفارة اليابان بالجزائر.

وأوضح نفس المصدر انّ حفل التكريم هذا سيقام يوم 4 فبراير المقبل, ابتداء  من الساعة الثالثة بعهد الزوال (00ر15سا) بمقر سفارة اليابان بالجزائر .

وتجدر الاشارة انّ الجمبازي محمد يمني لزهاري  الذي توج بالبطولة الفرنسية  في بداية مشواره الرياضي في سنوات الستينات 1960, سرعان ما تحدى الجميع و قاوم  جميع الاغراءات التي قدمت له بأوروبا,  من أجل العودة الى الجزائر و الدفاع عن  الوانها و حمل رايتها في المحافل الرياضية الدولية.

 

ويشغل محمد يمني (79 سنة), الذي سبق له تولي رئاسة الاتحادية الجزائرية للجمباز لعدة مرات, منصب مدير المتحف الاولمبي الجزائري.

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اليابان تقرر منح وسام "الشمس المشرقة والأشعة الذهبية والفضية" للجزائري محمد يمني لزهاري   
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 كانون2/يناير 2018 13:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 40 مرة   شارك

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