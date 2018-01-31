اليابان تقرر منح وسام "الشمس المشرقة والأشعة الذهبية والفضية" للجزائري محمد يمني لزهاري   

وأوضح نفس المصدر انّ حفل التكريم هذا سيقام يوم 4 فبراير المقبل, ابتداء من الساعة الثالثة بعهد الزوال (00ر15سا) بمقر سفارة اليابان بالجزائر .
وتجدر الاشارة انّ الجمبازي محمد يمني لزهاري الذي توج بالبطولة الفرنسية في بداية مشواره الرياضي في سنوات الستينات 1960, سرعان ما تحدى الجميع و قاوم جميع الاغراءات التي قدمت له بأوروبا, من أجل العودة الى الجزائر و الدفاع عن الوانها و حمل رايتها في المحافل الرياضية الدولية.
ويشغل محمد يمني (79 سنة), الذي سبق له تولي رئاسة الاتحادية الجزائرية للجمباز لعدة مرات, منصب مدير المتحف الاولمبي الجزائري.