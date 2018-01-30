الرابطة المحترفة لكرة القدم: سعيد عليق مهتم برئاسة الهيئة الكروية

الجزائر - أبدى رئيس النادي الهاوي لاتحاد الجزائر, سعيد عليق يوم الثلاثاء بالجزائر, اهتمامه بفكرة الترشح لرئاسة رابطة كرة القدم المحترفة , لخلافة للرئيس السابق محفوظ قرباج المبعد من تسيير شؤون الرابطة من قبل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

وبهذا الخصوص اكّد سعيد عليق في تصريح ادلى به ل"واج": انا مهتم بتولي هذا المنصب (...) لكن هذا الامر يجب ان يخضع لميكانيزمات معينة (...) فانا اشغل منصب رئيس النادي الهاوي لاتحاد الجزائر, ما يعني انّ فريقي هو المخول بتفويضي للترشح لتولي هذا المنصب ".

وكان المكتب الفيدرالي "للفاف" المجتمع يوم 21 يناير الفارط بالمدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية بسطيف قرر سحب تسيير منافسات بطولة الرابطتين الأولى و الثانية من الرابطة المحترفة لكرة القدم التي كان يرأسها محفوظ قرباج.

و قام رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, يوم الاثنين المنصرم (22 يناير الجاري ) بتنصيب هيئة "ديريكتوار" لإدارة شؤون الرابطة مكونة من كل من عمار بهلول و العربي عومامر (اعضاء في المكتب الفيدرالي) وعلي مالك رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة .

وستعقد الجمعية العامة العادية للرابطة المحترفة لكرة القدم خلال النصف الاول من شهر مارس المقبل , ستكون متبوعة شهرا من بعد هذا التاريخ بعقد الجمعية العامة الانتخابية.

وبهذا الخصوص اوضح سعيد عليق :" كنت مهتما بمنصب رئاسة الاتحادية في انتخابات مارس 2017 الاخيرة, لكن فريق اتحاد الجزائر فضل ترشيح شخص آخر "مضيفا" انا املك سمعة محترمة و لا اقبل على نفسي ان اكون في موقع الشخص الباحث عن عمل " كما حرص على تأكيده عليق الذي سبق له رئاسة فريق اتحاد الجزائري لعدة سنوات قبل ترك مكانه لعلي حداد سنة 2010.

وفي رده على موقفه من المستجدات التي عرفتها الساحة الكروية الوطنية في الآونة الاخيرة أكّد سعيد عليق :" القرارات الاخيرة للفاف لم تكن لتتخذ في هذا الوقت من الموسم" مضيفا " الوقت ليس مناسبا لسحب اعتماد تسيير المنافسات من الرابطة المحترفة, فكرة القدم الجزائرية ليست بحاجة إلى قرارات من هذا القبيل. كان من الأحسن على الفاف أن تقوم بتغييرات مباشرة بعد انسحاب الرئيس السابق للفاف, محمد روراوة في شهر مارس 2017 أو انتظار نهاية الموسم الجاري ".

يذكر ان محفوظ قرباج قد تولى رئاسة الرابطة المحترفة في شهر يوليو 2011 وغادر منصبه قبل سنتين من انقضاء عهدته في سنة 2019.