الألعاب الإفريقية للشباب : "الجزائر ستكون مستعدة لاحتضان المنافسة"  

الجزائر - أكد وزير الشباب و الرياضة, الهادي ولد علي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أثناء اختتام الاجتماع الأول التنسيقي لرؤساء البعثات للوفود الإفريقية التي بدأت يوم أمس الأحد, أن الجزائر ستكون مستعدة لاحتضان الألعاب الإفريقية للشباب 2018, المقررة من 19 إلى 28 يوليو بالجزائر العاصمة.

وصرح السيد ولد علي "تمتلك الجزائر و خاصة الجزائر العاصمة منشآت رياضية و وسائل لوجستية مناسبة لاحتضان هذه الألعاب للشباب الإفريقي, حيث أعرب رؤساء الوفود عقب زيارتهم التي دامت يومين إلى المواقع التي اختيرت لاحتضان المنافسة و إيواء الرياضيين, عن استحسانهم بالرغم من بعض النقائص التي سيتم تداركها قبل بداية المنافسة".

وقال وزير الرياضة "جميع المواقع جاهزة على العموم لاستقبال الرياضيين و لدينا عمل نقوم به بحيث نسعى إلى بذل قصارى جهدنا لنكون في الموعد".

وتطرق الوزير إلى تحضيرات الرياضيين الجزائريين التي بدأت خلال عطلة الشتاء من خلال تخصيص العديد من مواقع التدريب على مستوى كامل التراب الوطني.

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وأضاف السيد ولد علي بالقول "يقوم رياضيونا بتحضير أنفسهم في شروط جيدة حيث برمجنا بالتنسيق مع الفدراليات الرياضية الوطنية مواقع تدريب أخرى خلال عطلة الربيع و من ثم تحديد القائمة النهائية للرياضيين الذين سيشاركون في الألعاب الإفريقية للشباب إذ سيتابعون تدريبا دائما إلى غاية بداية المنافسة".

من جهته, أعرب ممثل و منسق جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية (أكنوا), جوا كوستا أليغر عن "ارتياحه" لهذا اللقاء معتبرا أن التحضيرات للطبعة ال3 للألعاب الإفريقية للشباب تجري في "الآجال المحددة".

وقال السيد جوا كوستا أليغر أن "الجزائر ستنظم تنظيما جيدا الألعاب الإفريقية للشباب لأنها أمة تحب الرياضة و سننسق جهودنا لإنجاح هذه الألعاب".

وسيتم عقد جلسة عمل أخيرة بخصوص الإجابات و التوضيحات لأسئلة رؤساء الوفود الإفريقية صباح يوم غد الثلاثاء بهدف تقديم إجابات لتساؤلات المشاركين لاسيما تلك المتعلقة بنقل الرياضيين و وسائل الراحة (الإطعام و المرافق الصحية و المحلات) و كذا الإعلام المتعدد الوسائط (النتائج و لوحة الميداليات و الشبكات الاجتماعية).

وتعد الألعاب الإفريقية للشباب منافسة رياضية تخص الرياضيين الشبان الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 18 سنة, علما ان الطبعة الاولى لهذه الألعاب جرت بالرباط (المغرب) سنة 2010 في حين نظمت الثانية سنة 2014 بغابورون (بوتسوانا).