الالعاب الافريقية للشباب-2018/ تحضيرات: رؤساء الوفود "راضون" عن وضعية  المنشآت الرياضية, "قلقون" على أماكن الإقامة

الجزائر - عبر رؤساء المهام للوفود المشاركة في الطبعة الثالثة للألعاب الافريقية للشباب التي ستحتضنها الجزائر من 19 الى 28 يوليو المقبل اليوم الاثنين عن "رضاهم" لوضعية المنشآت الرياضية التي ستحتضن المنافسات.

وأوضح المستشار التقني لجمعيات اللجان الوطنية الاولمبية - الافريقية دايميل فاي, في ختام زيارة رؤساء الوفود للملعب البلدي , قرية الفنانين الواقعتين بزرالدة بالإضافة الى الإقامتين الجامعيتين بأولاد فايت 2 و 3 وملعب 5 جويلية في تصريح ل "وأج": بعد يومين من معاينة المنشآت الرياضية, أنا راض على الحالة التي تتواجد عليها المنشآت الرياضية. أعتقد ان اليوم ان لا أحد يمكنه التساؤل عن قدرة الجزائر في احتضان الالعاب . كل رؤساء الوفود الحاضرين هنا راضون عن المنشآت التي عاينوها . الان يتوجب علينا مواصلة العمل مع لجنة التنظيم لضبط قائمة مواقع المنشآت الرياضة التي ستحتضن الاختصاصات الرياضية في يوليو المقبل.

وأضاف: "ينتظرنا العمل الجواري مع لجنة التنظيم لتحديد في اقرب الوقت البرنامج و التنسيق فيما بيننا. اعتبر ان الجزائر ستكون جاهزة لأنها لن تقوم بإنجاز منشآت رياضية جديدة . لقد قمنا بمعاينة أمس واليوم عددا منها وما ينقصنا هو متابعة عملية تجديد بعض الهياكل الرياضية قبل انطلاق المنافسات".

من جهته، اعتبر مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر طارق كلاش أن رؤساء الوفود "راضون " عن الحالة التي تتواجد عليها المنشآت التي ستحتضن العرس الإفريقي .

وقال :" اليوم كان لنا الشرف لزيارة بعض المواقع التي ستحتضن الألعاب.

رؤساء المهام الحاضرين طرحوا علينا العديد من الأسئلة ووجدوا عندنا إجابات شافية . هم راضون عن الاشياء التي اطلعوا عليها . سنواصل العمل لنكون جاهزين في الوقت المحدد لموعد الجزائر الرياضي".

علامة استفهام حول أماكن إقامة الوفود--

وطرح رؤساء المهام الوفود الافريقية الحاضرين بالجزائر العاصمة, منذ أمس الاحد للمشاركة في الاجتماع التنسيقي, العديد من التساؤلات حول أماكن إقامة الوفود .

وبهذه المناسبة, زار هؤلاء اليوم عددا من الاقامات على غرار الإقامة الجامعية بأولاد فايت 2 و 3 بالإضافة الى قرية الفنانين بزرالدة .

وقال دياميل فاي: " تكونت لدينا فكرة عن أماكن الإقامة, لكنه بالمقابل يتعين علينا مناقشة الامر مع لجنة التنظيم لاختيار الأحسن منها .قرية الفنانين لديها ميزة إيجابية , فهي مكيفة مقارنة بالموقع الثاني لكن قدرة استيعابها تقدر ب 2500 سرير فقط .الرياضيون المشاركون في الألعاب الافريقية هم في هذا المتوسط، لكن يجب علينا ان لا ننسى الرسميين الحاضرين .فيما يتعلق بمكان الإقامة الثاني, أرى انه مناسب لكن تنتظره الكثير من الاشغال ولا ندري هل سيكون جاهزا قبل انطلاق الألعاب".

من جهته , صرح التونسي رضا مناعي عضو اللجنة الأولمبية التونسية ل "وأج" : "آمل ان يختار الرياضيون مكان الاقامة الاول .قائلا :" المنشأة جيدة, لكن اختيار مكان الإقامة لم يتم بعد . من بين الموقعين اللذين زرناهما , انا شخصيا اختار قرية الفنانين على الرغم من بعدها عن اماكن إجراء المنافسات . يجب ان نعلم انه في مثل هذه الأحداث الرياضية, الرياضيين ينبغي أن يجتمعوا في مكان واحد. سنناقش الامر مع بقية رؤساء الوفود وممثلي الجزائر لاتخاذ القرار المناسب .

للتذكير, ستكون طبعة-2018 للألعاب الافريقية للشباب, مؤهلة لعدد من الرياضات للألعاب الاولمبية للشباب ببيونس آيرس الارجنتينية ( 8-18 اكتوبر المقبل).

وجرت الطبعة الأولى للألعاب الافريقية بالمغرب سنة 2010 والثانية ببوتسوانا (ناميبيا) في 2014 .