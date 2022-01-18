ألعاب إفريقية للشباب-2018/تحضيرات: جمعية اللجان الأولمبية الإفريقية واللجنة الأولمبية الجزائرية تلتزمان بإنجاح الحدث القاري

الجزائر - جدّد رئيس اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية, و رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية (أكنوا) بالنيابة مصطفى براف, يوم الأحد بالجزائر, التزام الهيئتين بإنجاح الألعاب الإفريقية الثالثة -2018 للشباب المقررة من 19 ولى 28 يوليو المقبل بالجزائر.

أوضح براف في الكلمة التي ألقاها لدى افتتاح الاجتماع التنسيقي لرؤساء البعثات للوفود الإفريقية للألعاب الإفريقية للشباب-2018, بفندق المركور (الجزائر) قائلا: "التزمت اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية, و جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية بإنجاح ألعاب الجزائر-2018 جاحا كاملا, مثلما تعودت عليه في كل مرة تكون صورة إفريقيا و الجزائر في الواجهة. وستكون الجالية الرياضية الافريقية مطالبة في الأشهر القليلة المقبلة برفع تجيا مضاعفا طالما و أنها قادرة على تحقيق إنجازات عالية المستوى, تكون مقرونة بنشاطات تربوية و ثقافية".

وعرف افتتاح الأشغال حضور وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد على, و كذا رئيس لجنة التنظيم للألعاب الإفريقية للشباب و رئيس اتحاد الكونفيديراليات الرياضية الإفريقية, ورؤساء بعثات الوفود الإفريقية و ممثلي الاتحاديات الوطنية و الكونفيديراليات الرياضية الإفريقية.

وأضاف براف يقول:"لقد جاء ترشيح الجزائر بتأمر من رئيس الجمهورية الذي يولي دوما اهتماما خاصا للشباب و رفاهيته, و تحريره عن طريق الثقافة و الرياضة, و هي عناصر أساسية للثقافة بأتم معنى الكلمة".

وأكد رئيس (الأكنوا) بالنيابة بأن هذه الهيئة تعتزم تقديم و بمساعدة السلطات العمومية الجزائرية, كل كفاءاتها القارية, بالاعتماد على إطار هيكلي متمثل في الأكاديميات الرياضية الإفريقية, و على منحة قدرها مليونان (2) دولار) الكفيلة بضمان تنظيم جيد للألعاب الإفريقية-2018 للشباب بالجزائر.

وختم رئيس اللجنة الاولمبية في هذا السياق:" ستكون النتائج المتوقعة في هذه التظاهرة الإفريقية مؤشرا هاته للاستحقاقات الرياضية القادمة و التي ستؤثر بصفة خاصة على سمعة بلادنا".

وستتواصل أشغال الاجتماع التنسيقي لرؤساء البعثات للوفود الإفريقية للألعاب الإفريقية للشباب-2018 بالجزائر, بتلاوة تقرير اللجنة الفنية لجمعية (أكنوا).

و سيزور رؤساء الوفود الأفريقية عشية اليوم الأحد, مختلف المرافق التي ستحتضن هذه الألعاب, وفي مقدمتها قرية الرياضيين و المرافق الرياضية.

وستكون ألعاب الجزائر للشباب تأهيلية في بعض الرياضات, للألعاب الأولمبية للشباب المقررة في بيونس أيرس الأرجنتينية من 8 إلى 18 أكتوبر 2018.

للتذكير, جرت الطبعة الأولى للألعاب الإفريقية للشباب عام 2010 بالمغرب, و الثانية عام 2014 ببوتسوانا.