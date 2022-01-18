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ألعاب إفريقية للشباب-2018/تحضيرات: جمعية اللجان الأولمبية الإفريقية واللجنة الأولمبية الجزائرية تلتزمان بإنجاح الحدث القاري

  أدرج يـوم : الأحد, 28 كانون2/يناير 2018 15:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات

الجزائر - جدّد رئيس اللجنة الأولمبية و الرياضية  الجزائرية, و رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية (أكنوا) بالنيابة  مصطفى براف, يوم الأحد بالجزائر, التزام الهيئتين بإنجاح الألعاب الإفريقية الثالثة  -2018 للشباب المقررة من 19 ولى 28 يوليو المقبل بالجزائر.

أوضح براف في الكلمة التي ألقاها لدى افتتاح الاجتماع التنسيقي لرؤساء  البعثات للوفود الإفريقية للألعاب الإفريقية للشباب-2018, بفندق المركور  (الجزائر) قائلا: "التزمت  اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية, و جمعية اللجان الوطنية  الأولمبية الإفريقية بإنجاح ألعاب الجزائر-2018 جاحا كاملا, مثلما تعودت عليه  في كل مرة تكون صورة إفريقيا و الجزائر في الواجهة. وستكون الجالية الرياضية الافريقية مطالبة في الأشهر القليلة المقبلة برفع تجيا مضاعفا طالما و أنها قادرة على تحقيق  إنجازات عالية  المستوى, تكون مقرونة بنشاطات تربوية و ثقافية".

وعرف افتتاح الأشغال حضور وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد على, و كذا رئيس  لجنة التنظيم للألعاب الإفريقية للشباب و رئيس اتحاد الكونفيديراليات  الرياضية الإفريقية, ورؤساء بعثات الوفود الإفريقية و ممثلي الاتحاديات  الوطنية و الكونفيديراليات الرياضية الإفريقية.

وأضاف براف يقول:"لقد جاء ترشيح الجزائر بتأمر من رئيس الجمهورية الذي يولي  دوما اهتماما خاصا للشباب و رفاهيته, و تحريره عن طريق الثقافة و الرياضة, و هي عناصر أساسية للثقافة بأتم معنى الكلمة".

وأكد رئيس (الأكنوا) بالنيابة بأن هذه الهيئة تعتزم تقديم و بمساعدة السلطات  العمومية الجزائرية, كل كفاءاتها القارية, بالاعتماد على إطار هيكلي  متمثل في الأكاديميات الرياضية الإفريقية, و على منحة قدرها مليونان (2)  دولار) الكفيلة بضمان تنظيم جيد للألعاب الإفريقية-2018 للشباب بالجزائر.

وختم  رئيس اللجنة الاولمبية في هذا السياق:" ستكون النتائج المتوقعة في هذه  التظاهرة الإفريقية مؤشرا هاته للاستحقاقات الرياضية القادمة و التي ستؤثر  بصفة خاصة  على سمعة بلادنا".

وستتواصل أشغال الاجتماع التنسيقي لرؤساء البعثات للوفود الإفريقية للألعاب  الإفريقية للشباب-2018 بالجزائر, بتلاوة تقرير اللجنة الفنية لجمعية (أكنوا).

و سيزور رؤساء الوفود الأفريقية عشية اليوم الأحد, مختلف المرافق التي ستحتضن  هذه الألعاب, وفي مقدمتها قرية الرياضيين و المرافق الرياضية.

وستكون ألعاب الجزائر للشباب تأهيلية في بعض الرياضات, للألعاب الأولمبية  للشباب المقررة في بيونس أيرس الأرجنتينية من 8 إلى 18 أكتوبر 2018.

 

للتذكير, جرت الطبعة الأولى للألعاب الإفريقية للشباب عام 2010 بالمغرب, و  الثانية عام 2014 ببوتسوانا.

كلـمات مفتـاحيــة :
ألعاب إفريقية للشباب-2018/تحضيرات: جمعية اللجان الأولمبية الإفريقية واللجنة الأولمبية الجزائرية تلتزمان بإنجاح الحدث القاري
  أدرج يـوم : الأحد, 28 كانون2/يناير 2018 15:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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