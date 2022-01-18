غلاف مالي بقيمة 70 مليون دولار للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية للشباب

الجزائر- منحت الحكومة الجزائرية غلاف مالي بقيمة 70 مليون دولار للجنة تنظيم الطبعة الثالثة من الألعاب الإفريقية للشباب (2018) المقررة بالجزائر في الفترة الممتدة من 19 إلى 28 يوليو المقبل،حسبما أعلن عنه يوم الأحد وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي .

و أوضح القائم الاول على قطاع الشباب و الرياضة بالجزائر، في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع التنسيقي لرؤساء مهام الوفود الإفريقية للألعاب الإفريقية للشباب 2018، الذي انطلقت أشغاله صباح يوم الأحد بفندق الماركير (الجزائر) :"انه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، منحت الحكومة الجزائرية مبلغ 70 مليون دولار للجنة تنظيم الطبعة الثالثة من الألعاب الإفريقية من اجل ضمان التنظيم الناجح لهذه التظاهرة الشبانية ".

وبصفته رئيس للجنة تنظيم هذه التظاهرة الرياضية الشبانية، ترأس وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي أشغال هذا الاجتماع التنسيقي بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية اللجان الوطنية الاولمبية الإفريقية (أكنوا) واتحاد اللجان الرياضية الإفريقية (إيكزا)، رؤساء المهام للوفود الإفريقية وممثلي الاتحاديات الوطنية و الكونفديراليات الرياضية الإفريقية.

ووجه ولد علي بالمناسبة شكره لجمعية اللجان الوطنية الاولمبية الإفريقية التي قدمت مبلغ واحد (1) مليون دولار للجنة تنظيم دورة الجزائر 2018، مؤكدا : إن جميع الفاعلين في الرياضة الإفريقية سيبذلون كل جهودهم من اجل إعطاء هذه التظاهرة أبعادا مميزة ومن خلالها تأكيد قدرة إفريقيا على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى ".

وسيخصص هذا الاجتماع لمناقشة التحضيرات الخاصة بالألعاب الافريقية للشباب-2018 ووضع "الروتوشات الاخيرة" للبرنامج العام لمختلف المنافسات بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالنقل، الإقامة و الاعتمادات وستعرف أشغال هذا الاجتماع مداخلة الرئيسان بالنيابة للجان الوطنية الاولمبية الإفريقية السيد مصطفى براف و اتحاد اللجان الرياضية الإفريقية ،المصري محمد ناصر بالإضافة إلى مداخلة والي ولاية الجزائري عبد القادر زوخ.

وسيقوم رؤساء الوفود بنفس المناسبة ابتداءا من الساعة الثالثة بعد الزوال يوم الأحد (00ر15سا) بزيارة لمختلف المواقع التي ستحتضن الألعاب وفي المقام الأول قرية الرياضيين والمنشآت الرياضية.

وستكون طبعة-2018 للألعاب الإفريقية للشباب، مؤهلة لعدد من الرياضات للألعاب الاولمبية للشباب ببيونس آيرس الأرجنتينية ( 8-18 اكتوبر المقبل).

وجرت الطبعة الأولى للألعاب الإفريقية بالمغرب سنة 2010 والثانية ببوتسوانا (ناميبيا) في 2014 .