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الألعاب الإفريقية للشباب 2018/تحضيرات: اجتماع رؤساء المهام بالجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 28 كانون2/يناير 2018 12:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 23 مرات

الجزائر- انطلقت صباح الأحد بفندق الميركور (الجزائر)، أشغال الاجتماع  التنسيقي  لرؤساء مهام الوفود الإفريقية للألعاب الإفريقية  للشباب 2018، المقررة بالجزائر في الفترة الممتدة من 19 إلى 28  يوليو المقبل (2018).

 

وبصفته رئيس للجنة تنظيم هذه التظاهرة الرياضية الشبانية، ترأس وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي أشغال هذا الاجتماع التنسيقي بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية اللجان الوطنية الاولمبية الإفريقية (أكنوا) واتحاد اللجان الرياضية الإفريقية  (إيكزا)،  رؤساء المهام للوفود  الإفريقية وممثلي الاتحاديات الوطنية و الكونفديراليات الرياضية الإفريقية.

 

وفي كلمته الافتتاحية لأشغال هذا الاجتماع  أكد وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي :" أنّ هذه الألعاب الإفريقية للشباب (2018) تحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية والحكومة الجزائرية التي وفرت كل الإمكانيات لضمان التنظيم الجيد لهذه التظاهرة الإفريقية"، مشيدا بالمناسبة "بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها سلطات ولاية الجزائر في إعداد و تهيئة المرافق التي ستحتضن هذه المنافسة ".

 

وسيخصص هذا الاجتماع لمناقشة التحضيرات الخاصة بالألعاب الإفريقية للشباب-2018 ووضع "الروتوشات الأخيرة"  للبرنامج العام لمختلف المنافسات، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالنقل، الاقامة و الاعتمادات.

 

وستعرف اشغال هذا الاجتماع مداخلة الرئيسان بالنيابة للجان الوطنية الاولمبية الافريقية السيد مصطفى براف و اتحاد اللجان الرياضية الإفريقية ،المصري محمد ناصر بالإضافة إلى مداخلة والي ولاية الجزائري عبد القادر زوخ.

 

وسيقوم رؤساء الوفود بنفس المناسبة ابتداءا من الساعة الثالثة بعد الزوال اليوم الأحد (00ر15سا) بزيارة لمختلف المواقع التي ستحتضن الألعاب وفي المقام الأول قرية الرياضيين والمنشآت الرياضية.

 

وستكون طبعة-2018 للألعاب الإفريقية للشباب، مؤهلة لعدد من الرياضات للألعاب الاولمبية للشباب ببيونس آيرس الأرجنتينية ( 8-18 اكتوبر المقبل).

 

وجرت  الطبعة الأولى للألعاب الإفريقية بالمغرب سنة 2010 والثانية ببوتسوانا (ناميبيا) في 2014 .

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الألعاب الإفريقية للشباب 2018/تحضيرات: اجتماع رؤساء المهام بالجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 28 كانون2/يناير 2018 12:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 23 مرة   شارك

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