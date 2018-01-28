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الرابطة الأولى/ ترتيب الهدافين: درفلو (اتحاد الجزائر) ينفرد بالوصافة

  أدرج يـوم : الأحد, 28 كانون2/يناير 2018 12:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 29 مرات
الرابطة الأولى/ ترتيب الهدافين: درفلو (اتحاد الجزائر) ينفرد بالوصافة

الجزائر- انفرد مهاجم اتحاد الجزائر أسامة درفلو بوصافة ترتيب هدافي الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم ، بعد أن رفع  رصيده أمس السبت إلى 11 هدفا في اللقاء الذي فاز فيه فريقه أمام مضيفه دفاع تاجنانت ب (0-3) لحساب الجولة ال18 من البطولة المحلية.

ومن جهته، تمكن مهاجم شباب قسنطينة، محمد أمين عبيد من تحصين موقعه في الصدارة ب 13 هدفا حيث ساهم في فوز فريقه خارج القواعد على حساب اتحاد بلعباس ب (1-2).

ويحتل مصطفى جاليت (شبيبة الساورة) المرتبة الثالثة برصيد 10 أهداف بعد أن فشل في التسجيل خلال الجولتين الأخيريتين.

يذكر أن أحمد قاسمي (نصر حسين داي) توج، الموسم المنصرم (2016-2017)، بلقب هداف البطولة بعدما أنهى البطولة ب14 هدفا، ثمانية منها عن طريق ضربة جزاء.

 

-- ترتيب الهدافين:

 

-- 13 هدف : محمد أمين عبيد (شباب قسنطينة )

-- 11 أهداف: أسامة درفلو  (اتحاد الجزائر)

-- 10 أهداف: مصطفى جاليت (شبيبة الساورة)

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-- 7 أهداف: سامي فريوي (اتحاد البليدة)

-- 5 أهداف: حمزة بنوح (اتحاد الحراش ثم وفاق سطيف)، سيد علي يحيى شريف (شبيبة

الساورة)، عديل جعبوط (شبيبة القبائل).

 

آخر تعديل على الأحد, 28 كانون2/يناير 2018 19:19
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الرابطة الأولى/ ترتيب الهدافين: درفلو (اتحاد الجزائر) ينفرد بالوصافة
  أدرج يـوم : الأحد, 28 كانون2/يناير 2018 12:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 29 مرة   شارك

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