الرابطة الأولى/ ترتيب الهدافين: درفلو (اتحاد الجزائر) ينفرد بالوصافة

ومن جهته، تمكن مهاجم شباب قسنطينة، محمد أمين عبيد من تحصين موقعه في الصدارة ب 13 هدفا حيث ساهم في فوز فريقه خارج القواعد على حساب اتحاد بلعباس ب (1-2).
ويحتل مصطفى جاليت (شبيبة الساورة) المرتبة الثالثة برصيد 10 أهداف بعد أن فشل في التسجيل خلال الجولتين الأخيريتين.
يذكر أن أحمد قاسمي (نصر حسين داي) توج، الموسم المنصرم (2016-2017)، بلقب هداف البطولة بعدما أنهى البطولة ب14 هدفا، ثمانية منها عن طريق ضربة جزاء.
-- ترتيب الهدافين:
-- 13 هدف : محمد أمين عبيد (شباب قسنطينة )
-- 11 أهداف: أسامة درفلو (اتحاد الجزائر)
-- 10 أهداف: مصطفى جاليت (شبيبة الساورة)
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-- 7 أهداف: سامي فريوي (اتحاد البليدة)
-- 5 أهداف: حمزة بنوح (اتحاد الحراش ثم وفاق سطيف)، سيد علي يحيى شريف (شبيبة
الساورة)، عديل جعبوط (شبيبة القبائل).