الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" الجولة ال 18: النتائج الجزئية والهدافون

الخميس :
اتحاد بسكرة : 1 العقبي (57 ض ج)
وفاق سطيف : 0
الجمعة :
اتحاد البليدة : 1 فريوي (90)
شبيبة الساورة : 0
نادي بارادو : 2 نعيجي (40 ض.ج، 50)
شبيبة القبائل : 0
نصر حسين داي : 1 عدادي (90+2 ض ج)
مولودية وهران : 1 تومي (19)
اتحاد بلعباس : 1 بلحول (82)
شباب قسنطينة : 2 العمري (12) عبيد (55)
-- السبت 27 يناير:
دفاع تاجنانت : 0
اتحاد الجزائر : 3 يايا (24، 39)، درفلو (26)
اتحاد الحراش : 2 بن رقية (6)، ملال (51)
اولمبي المدية : 3 عبد الحفيظ (21)، بوشريط (65، 72)
جارية الان:
مولودية الجزائر - شباب بلوزداد