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الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" الجولة ال 18: النتائج الجزئية والهدافون

  أدرج يـوم : السبت, 27 كانون2/يناير 2018 18:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
الرابطة المحترفة الأولى &quot;موبيليس&quot; الجولة ال 18: النتائج الجزئية والهدافون

الجزائر- النتائج الجزئية والهدافون لمباريات الجولة ال18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، التي جرت أيام الخميس و الجمعة والسبت:

 

الخميس :

اتحاد بسكرة      :  1  العقبي (57 ض ج)

وفاق سطيف     :  0

 

الجمعة  :

اتحاد البليدة      : 1 فريوي (90)

شبيبة الساورة   : 0

 

نادي بارادو    :  2 نعيجي (40 ض.ج، 50)

شبيبة القبائل   :  0

 

نصر حسين داي   : 1 عدادي (90+2 ض ج)

مولودية وهران    : 1 تومي (19)

 

اتحاد بلعباس         : 1 بلحول (82)

شباب قسنطينة       : 2 العمري (12)  عبيد (55)

 

-- السبت 27 يناير:

دفاع تاجنانت     : 0

اتحاد الجزائر    : 3  يايا (24، 39)، درفلو (26)

 

اتحاد الحراش      : 2 بن رقية (6)، ملال (51)

اولمبي المدية       : 3 عبد الحفيظ (21)، بوشريط (65، 72)

 

جارية الان:

مولودية الجزائر - شباب بلوزداد 

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الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" الجولة ال 18: النتائج الجزئية والهدافون
  أدرج يـوم : السبت, 27 كانون2/يناير 2018 18:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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