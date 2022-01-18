الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" الجولة ال 18: المتصدر شباب قسنطينة يعمق  الفارق عن ملاحقيه ومولودية وهران ترتقي مؤقتا الى الصف الثالث

الجزائر- عمق المتصدر, شباب قسنطينة, الفارق عن مطارديه إثر تحقيقه لفوز هام و غالي خارج قواعده امام اتحاد بلعباس (2-1), مستغلا سقوط ملاحقه شبيبة الساورة يوم الجمعة في البليدة (1-0 ) في الوقت الذي ارتقت فيه مولودية وهران مؤقتا الى المركز الثالث , ضمن لقاءات الجولة 18 لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم "موبيليس" التي انطلقت أمس الخميس وتختتم يوم السبت.

وعاد شباب قسنطينة بفوز ثمين أمام مستضيفه اتحاد بلعباس بنتيجة (2-1), وهو الانتصار الذي يرفع رصيد "السنافر" الى 38 نقطة وبفارق ثماني خطوات عن الملاحق المباشر, في حين, يبدو ان العقوبة التي سلطتها الفيفا على اتحاد بلعباس بخصم 6 نقاط من رصيده, أثرت على معنويات لاعبيه كثيرا, وتسببت في خسارتهم, متراجعين بذلك الى الصف التاسع ب20 نقطة.

بالمقابل, عجز المطارد, شبيبة الساورة في فك "لغز" مضيفه اتحاد البليدة ولم يصمد في ملعب براكني حيث تلقى هدفا في آخر لحظة, مما جعل رصيده يتجمد في النقطة ال30, بينما منح هذا الفوز ثلاث نقاط غالية لابناء مدينة الورود, رافعين حصيلتهم الى 12 نقطة ومتأخرين بست خطوات عن أول الناجين.

وعلى عكس ابناء الجنوب, كان فريق مولودية وهران قاب قوسين من العودة بالفوز خارج الديار امام نصر حسين داي, الذي أدرك التعادل في آخر لحظة (1-1) عن طريق ضربة جزاء.

وسمحت هذه النتيجة ل"الحمراوة" بالتسلق في السلم العام للبطولة الى الصف الثالث ب29 ن, مناصفة مع مولودية الجزائر الذي سيكون على موعد مع داربي ساخن امام الجار شباب بلوزداد, اما بالنسبة ل"النصرية" فتتقدم الى المرتبة السادسة ب26ن.

وفي مباراة أخرى, يبدو أن وضعية شبيبة القبائل باتت تتعقد من جولة لأخرى, حيث سقطت هذه المرة أمام المضيف نادي بارادو بثنائية نظيفة امضاها الهداف زكريا نعيجي الذي يرفع رصيده التهديفي الى 6 توقيعات محتلا بذلك المركز الرابع في ترتيب الهدافين, اما بالنسبة لناديه فيتقدم الى الرتبة الثامنة بمجموع 25 نقطة رفقة وفاق سطيف.

في حين بات "الكناري" يقترب أكثر فأكثر الى المنطقة الحمراء, حيث يتواجد في الصف 11 برصيد 18 نقطة, رفقة شباب بلوزداد ودفاع تاجنانت المنقوصين من لقاء, كما لا تفصل الشبيبة سوى نقطة واحدة عن ثالث ناد مهدد بالنزول الى القسم الثاني, أولمبي المدية (17ن) ونقطتين عن صاحب المركز ما قبل الاخير اتحاد الحراش (16ن), أي بمعنى أن وضعية النادي الاكثر تتويجا في الجزائر تعقدت أكثر .

وفي مباراة مقدمة لعبت امس الخميس, غادر اتحاد بسكرة, لأول مرة في هذا الموسم, المنطقة الحمراء بارتقائه الى الصف العاشر ب19ن, بعد فوزه على الضيف وفاق سطيف الذي يتراجع بدوره الى المركز السابع ب25ن.

وتكتمل هذه الجولة يوم غد السبت بإجراء ثلاث مباريات, ويتعلق الأمر بكل من: دفاع تاجنانت - اتحاد الجزائر, اتحاد الحراش - اولمبي المدية, مولودية الجزائر - شباب بلوزداد.