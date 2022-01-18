الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" الجولة ال 18: النتائج الجزئية والترتيب

الخميس :
اتحاد بسكرة - وفاق سطيف 1 - 0
الجمعة :
اتحاد البليدة - شبيبة الساورة 1 - 0
نادي بارادو - شبيبة القبائل 2 - 0
نصر حسين داي - مولودية وهران 1 - 1
اتحاد بلعباس - شباب قسنطينة 1 - 2
السبت 27 يناير:
-- بتاجنانت : دفاع تاجنانت - اتحاد الجزائر (00ر15سا )
-- الجزائر(20 نوفمبر) : اتحاد الحراش - اولمبي المدية (00ر15سا )
-- الجزائر(5 جويلية) : مولودية الجزائر - شباب بلوزداد (00ر17سا )
الترتيب نقاط لعب
1. شباب قسنطينة 38 18
2. شبيبة الساورة 30 18
3. مولودية الجزائر 29 17
--. مولودية وهران 29 18
5. اتحاد الجزائر 27 17
6. نصر حسين داي 26 18
7. وفاق سطيف 25 18
--. نادي بارادو 25 18
9. اتحاد بلعباس 20 18
10. اتحاد بسكرة 19 18
11 . دفاع تاجنانت 18 17
--. شباب بلوزداد 18 17
--. شبيبة القبائل 18 18
14. أولمبي المدية 17 17
15. اتحاد الحراش 16 17
16. اتحاد البليدة 12 18 .
ملاحظة: الترتيب يأخذ بعين الاعتبار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا), بخصم ست نقاط من رصيد فريق اتحاد بلعباس على خلفية خلافه المالي مع لاعبه الهولندي السابق من أصول كونغولية, جيسي مايلي.