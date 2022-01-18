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الألعاب الوطنية الجامعية الشتوية: نحو 350 رياضي في المنافسة بورقلة

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 17:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
الألعاب الوطنية الجامعية الشتوية: نحو 350 رياضي في المنافسة بورقلة

ورقلة - يشارك نحو 350 رياضي من كلا الجنسين في الطبعة الأولى من الألعاب الوطنية الجامعية الشتوية التي انطلقت فعالياتها اليوم الجمعة بورقلة.

ويتنافس هؤلاء الرياضيين الذين يمثلون مختلف مؤسسات التعليم العالي  بـ12 ولاية (عين تموشنت والجزائر وبجاية وبسكرة وقسنطينة والبيض وقالمة ووهران  وسطيف وسيدي بلعباس وتيارت وورقلة) في هذه التظاهرة التي تشمل رياضة الكرة الطائرة الصحراوية والعدو على الكثبان على مسافة 4 كلم بالنسبة للذكور و2 كلم للإناث، حسب المنظمون.

وقد أعطى باسم والي ورقلة المفتش العام للولاية حسن مدوري إشارة الانطلاق الرسمي لهذه التظاهرة الرياضية التي تتواصل على مدار يومين (27-26  يناير).

وفي كلمته أبرز رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية غدير سعدي أهمية هذا الموعد الرياضي خاصة فيما يتعلق بترقية الرياضة الجامعية، وتوفير فرصة للمشاركين للالتقاء وكذا اكتشاف المواقع السياحية التي تزخر بها  ولاية ورقلة.

إقرأ أيضا: الألعاب الجامعية ال17 (ألعاب القوى): بداية موّفقة للعناصر الجزائرية في  اليوم الأول

من جانبه ذكر المدير الولائي للشباب والرياضة أبوبكر شتحونة أن  الجامعة تبقى مشتلة للمواهب الشابة التي يمكنها أن تمثل الجزائر في مختلف  المحافل الرياضية على الصعيدين القاري والدولي داعيا في نفس الوقت المشاركين  إلى التحلي بالروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

 

وستختتم هذه الألعاب التي تشرف على تنظيمها الرابطة الولائية للرياضة الجامعية بالتنسيق مع قطاع الشباب والرياضة وتحتضنها بلدية حاسي بن عبد الله بحفل لتوزيع الكؤوس والميداليات وتكريم المشاركين.

كلـمات مفتـاحيــة :
الألعاب الوطنية الجامعية الشتوية: نحو 350 رياضي في المنافسة بورقلة
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 17:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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