كأس إفريقيا لكرة اليد 2018 :الجزائر- الكونغو الديمقراطية (29-24) : فوز الخضر بمعنويات منحطة 

ليبروفيل - تفوق المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد على نظيره من جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة (29-24), اليوم الخميس بليبروفيل, لحساب المباريات الترتيبية من أجل المراكز بين الخامس و الثامن, في لقاء سار في اتجاه واحد لصالح السباعي الوطني.

بعد أقل من 24 ساعة من إقصائه المر عل يد أنغولا في الدور ربع النهائي (27-29), عاد الفريق الوطني إلى الميدان لمواجهة الفريق الكونغولي "الشجاع", الذي قاوم سوى في شوط واحد قبل أن يتراجع في المستوى.

و كان هذا اللقاء صعبا على زملاء مسعود بركوس, ليس بسبب المستوى الفني للفريق الخصم و إنما جراء الخروج المُر من الدور ربع النهائي من المنافسة.

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و انتهى الشوط الأول بواقع (15-14) لفائدة "الخُضر", قبل أن يتسع الفارق في المرحلة الثانية, حيث عانى الدفاع الكونغولي من هجمات لاعبي الجناح الجزائري, سيما الناشط في صفوف نادي شبيبة سكيكدة رضوان ساكر.

وحاول أشبال المدرب داميان كابنغيلي الوقوف الند للند مع التشكيلة الوطنية, لكن دون جدوى, حيث قلصوا النتيجة (20-22) عند الدقيقة الـ 16, قبل أن يسقطوا مجددا. و اعترف المدرب الكونغولي بقوة الجزائر قائلا في هذا الصدد : "ينتظرنا عمل كبير في المستقبل لمحاولة التفوق يوما ما على الجزائر", معترفا بضعف فريقه الذي سيطر عليه المنتخب التونسي في مقابلة الدور ربع النهائي (21-38).

واستغل الطاقم الفني الوطني هذا اللقاء من أجل إشراك اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيرا منذ انطلاق الدورة, تحسبا لقادم المنافسات الدولية, خاصة الألعاب المتوسطية 2018 في الصائفة المقبلة بمدينة تاراغون الإسبانية.

واحتك كل من لودف, عريب, جبروني و بوسعيد مع اللاعبين الكونغوليين خلال هذا اللقاء, لكن في الأخير اختير عبد الرحيم برياح, الذي يعد بين أحسن العناصر الجزائرية خلال هذه الدورة, كرجل اللقاء سيما إثر تسجليه عشرة أهداف كاملة.

وسيستفيد أشبال الناخب سفيان حيواني من يوم راحة غدا الجمعة, قبل مباراتهم الأخيرة في كأس أمم إفريقيا 2018 يوم السبت, ضد الغابون من أجل ضمان الصف الخامس و إنقاذ ما يمكن إنقاذه.