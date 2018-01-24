كرة القدم: وفاة اللاعب الدولي السابق عكاك لهلالي  

ولعب عكاك في صفوف نصر حسين داي من سنة 1970 إلى سنة 1985 إلى جانب الدوليين السابقين على غرار المرحوم محمد خديس, على فرقاني و محمود قندوز و المدرب الوطني الحالي رابح ماجر.
مع الفريق الوطني, لعب المرحوم عكاك مباراته الدولية الأولى أمام مالطا وديا (فوز: 1-0) يوم 15 مارس 1972, فيما خاض مباراته الدولية الرابعة و الأخيرة يوم 14 فبراير 1973 أمام تركيا: (هزيمة 0-4). ووري عكاك الثرى زوال اليوم بمقبرة قاريدي بالجزائر.
بعد هذا المصاب الجلل, قدم المكتب المؤقت للرابطة المحترفة لكرة القدم تعازيه لعائلة الفقيد, داعيا المولى عزّ و جلّ ان يلهمها الصبر و السلوان. إنا لله و إنا إليه راجعون.