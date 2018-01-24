كرة القدم: وفاة اللاعب الدولي السابق عكاك لهلالي  

الجزائر - توفي المدافع الدولي الجزائري السابق خلال فترة السبعينات، عكاك لهلالي، اليوم الاربعاء عن سن ناهز ال 65 بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر, بعد إصابته بجلطة قلبية و دماغية, حسب ما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها الرسمي.

ولعب عكاك في صفوف نصر حسين داي من سنة 1970 إلى سنة 1985 إلى جانب الدوليين السابقين على غرار المرحوم محمد خديس, على فرقاني و محمود قندوز و المدرب الوطني الحالي رابح ماجر.

مع الفريق الوطني, لعب المرحوم عكاك مباراته الدولية الأولى أمام مالطا وديا (فوز: 1-0) يوم 15 مارس 1972, فيما خاض مباراته الدولية الرابعة و الأخيرة يوم 14 فبراير 1973 أمام تركيا: (هزيمة 0-4). ووري عكاك الثرى زوال اليوم بمقبرة قاريدي بالجزائر.

بعد هذا المصاب الجلل, قدم المكتب المؤقت للرابطة المحترفة لكرة القدم تعازيه لعائلة الفقيد, داعيا المولى عزّ و جلّ ان يلهمها الصبر و السلوان. إنا لله و إنا إليه راجعون.