الرابطة الثانية المحترفة (الجولة 18): قمة نارية بالشلف, الرائد والملاحق  للحفاظ على مركزي المقدمة

الجزائر- يسعى رائد بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم جمعية عين مليلة الى الحفاظ على كرسيه من خلال استضافته للجار شباب عين فكرون الذي يعاني في المراكز الاخيرة, يوم الجمعة برسم الجولة ال18, وهي المهمة نفسها التي تصبو إليها تشكيلة مولودية بجاية التي تستقبل يوم السبت مولودية العلمة التي تصارع هي الاخرى من أجل البقاء.

وتبدو مهمة جمعية عين مليلة "سهلة" على الورق كيف لا وهو يحتل الصدارة ب35 نقطة والمنتشي بفوز ثمين خارج الديار امام احد الاندية الساعية الى الصعود, سريع غليزان (2-0), غير ان شباب عين الفكرون (المرتبة 15, 16ن) يريد أن "يقول كلمته" في هذا اللقاء من أجل الابقاء على بصيص أمل لتحقيق البقاء, في داربي قوي.

نفس الشيء بالنسبة للملاحق, مولودية بجاية (32ن), الذي يستضيف على ملعبه احد الاندية المهددة بالسقوط ويتعلق الامر بمولودية العلمة (المركز14, 17ن), حيث سيكون التعثر ممنوعا عن أي فريق.

بالمقابل, ينتظر صاحب المركز الثالث, أهلي برج بوعريرج (31), تنقلا صعبا الى سعيدة لمواجهة الفريق المحلي (المركز13, 17ن), الراغب هو الآخر في تحقيق البقاء, غير أن ابناء "البيبان" يسعون الى تحقيق الاهم للحفاظ على هذه المرتبة "المؤهلة" الى القسم الاول.

من جهته, يطمح فريق شبيبة سكيكدة (المركز4, 29ن) الى العودة لسكة الانتصارات وهو الذي "تنازل" عن المرتبة الثالثة لأهلي البرج المتغلب عليه في الجولة السابقة.

ويستقبل ابناء "روسيكادا" هذه المرة فريق غالي معسكر (المركز10, 19ن) في مباراة يسعى فيها اشبال المدرب يوسف بوزيدي الى الفوز لاستعادة الصف الثالث والعودة الى المنصة, سيما وأن "البرايجية" سيلعبون خارج قواعدهم.

من جانب آخر, سيكون ملعب بومزراق بالشلف مسرحا لمواجهة نارية وقمة هذه الجولة, بين الاولمبي المحلي (المركز4, 29ن) والضيف سريع غليزان (المرتبة7, 26ن), في موعد يعد بالكثير من الندية بين فريقين يسعيان الى العودة الى الواجهة.

في حين يستقبل شبيبة بجاية (الصف6, 27ن), الساعي الى تدارك الامور من اجل اللحاق بكوكبة المقدمة, فريق رائد القبة (المرتبة12, 17ن) الذي يريد تحقيق البقاء. وستكون اي نتيجة غير الفوز بالنسبة لأبناء "يما قورايا" مخيبة وتبعدهم عن السباق من اجل الصعود, في حين ان الخسارة بالنسبة للرائد ستدخله في المنطقة الحمراء.

وفي ذيل الترتيب يستقبل شباب باتنة (المركز16, 12ن) فريق وداد تلمسان (المرتبة11, 18ن) في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين, خصوصا بالنسبة للفريق المحلي الذي باتت اوضاعه تتدهور من جولة الى اخرى بغض النظر عن النقطة التي عاد بها من معسكر امام الغالي المحلي.

وفي وسط الترتيب, تستضيف جمعية وهران (المرتبة8, 25ن) تشكيلة أمل بوسعادة (الصف9, 20ن) في مواجهة يريد فيها أصحاب الارض التصالح مع الجمهور, في الوقت الذي يرغب فيه الضيوف في تأكيد فوزهم بثنائية نظيفة على مولودية سعيدة خلال الجولة السابقة.

وباستثناء لقاء مولودية بجاية امام مولودية العلمة المقرر يوم السبت, تقام بقية المباريات يوم الجمعة.

وتنطلق أغلبية المواجهات ابتداء من (00ر15), باستثناء مباريات أولمبي الشلف - سريع غليزان و شبيبة بجاية - رائد القبة, مولودية بجاية - مولودية العلمة المقررة على الساعة (00ر16).