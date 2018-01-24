تنس/ الدورة الدولية الخامسة للأواسط /ماجيك تروفي/: الجزائري ريحان يتأهل إلى الدور الثاني

الحمامات (تونس) - قطع لاعب التنس الجزائري يوسف ريحان (180 عالميا - أواسط) تأشيرة التأهل للدور الثاني من جدول النهائي للدورة الدولية للتنس للأواسط (ماجيك تروفي) المتواصلة فعالياتها من 21 الى 28 يناير الجاري بنادي التنس لمدينة الحمامات التونسية, عقب فوزه على الروماني ماتي أدريان غيورغيسكي 6-1 7-6(3).

ولحساب الدور الثاني المقرر إجراؤه غدا الخميس, يواجه ريحان المصنف السادس في الجدول اللاعب الاسباني رافائيل إيزكويردو لوك (266 عالميا).

وفشل مواطنه محمد علي عبيبسي (2097 عالميا) في اجتياز عقبة جدول التصفيات بعد انهزامه يوم الاثنين الفارط في الدور الثاني أمام اللاعب التونسي يسين شعيب (420 عالميا) بنتيجة 6-4 7-5.

ومن جهتها, أقصيت اللاعبة الجزائرية ليندة بن قدور من المنافسة بعد خسارتها مساء أمس الثلاثاء في الدور الأول للجدول النهائي بنتيجة 6-1 3-6 6-0 ضد الايطالية فيديريكا صاكو (176 عالميا) المصنفة السابعة في الجدول.

وتجرى منافسات هذه الدورة, المصنفة في الدرجة الثانية, على الميادين الترابية لنادي التنس للحمامات (تونس).