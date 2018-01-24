الرائد شباب قسنطينة في تنقل صعب الى بلعباس, و داربي عاصمي واعد بين مولودية الجزائر و شباب بلوزداد

الجزائر - يقوم رائد بطولة الرابطة المحترفة الأولى (موبيليس) لكرة القدم, فريق شباب قسنطينة, نهاية هذا الأسبوع بتنقل صعب الى بلعباس لمواجهة الاتحاد المحلي , فيما ستكون مقابلة الدرابي العاصمي الواعدة بين مولودية الجزائر و شباب بلوزداد مفتوحة على جميع الاحتمالات , بمناسبة اجراء مقابلات الجولة ال18 من البطولة المقررة ايام الخميس و الجمعة و السبت .

فبعد تجديديهم العهد مع الانتصارات في المقابلة الاخيرة امام دفاع تاجنانت (2-1), بعد فترة فراغ مقلقة مرّ بها الفريق, سيكون شباب قسنطينة (المركز الاول بمجموع 35 نقطة), على موعد مع سفرية صعبة و محفوفة بالمخاطر يواجه فيها فريق اتحاد بلعباس الذي يحتل (المركز التاسع ب20 نقطة) و المنتشي بالفوز الذي عاد به من خارج القواعد على حساب اولمبي المدية ب(1-0) , وذلك رغم قرار الفيفا القاضي باقتطاع ست(6) نقاط من رصيد الفريق بسبب عدم تسويته للمستحقات المالية للاعب الهولندي من اصول كونغولية جيسي مايلي .

و سيخدم أي تعثر محتمل لشباب قسنطينة , الملاحق المباشر شبيبة الساورة (المركز الثاني ب 30 نقطة) , التي ستكون هي الاخرى على موعد مع تنقل يبدو اقل صعوبة, يقودها الى مدينة الورود من اجل مواجهة الاتحاد المحلي الذي يتذيل ترتيب البطولة (المركز ال16 ب 9 نقاط), في مواجهة تبدو فيها الكفة مرّجحة للفريق الضيف .

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وسيكون فريق شبيبة الساورة المتعثر ب(1-0) في داربي الجنوب امام اتحاد بسكرة في الجولة الماضية , مطالبا بالتدارك و العودة غانما من البليدة على حساب تشكيلة تبقى تتسلح بالأمل و ترفض الرضوخ او الاستسلام للأمر الواقع بدليل عودته بتعادل ثمين من تيزي وزو على حساب التشكيلة المحلية .

ومن جهته سيسعى فريق مولودية الجزائري العائد بانتصار ثمين(2-1) من سطيف على حساب الوفاق المحلي, الاستثمار في هذه المعنويات المرتفعة من اجل تجاوز عقبة جاره شباب بلوزداد (المركز العاشر ب18 نقطة), المنهك معنويا, خاصة بعد الهزيمة المرّة الاخيرة التي تجرعها بميدانه امام اتحاد الحراش ب(0-1) .

وتبدو معطيات هذه المقابلة منطقيا في مصلحة العميد المتواجد في منحنى تصاعدي بثلاث انتصارات متتالية, خلافا لشباب بلوزداد الذي تتواصل معانته بفشله في تسجل أي انتصار منذ الجولة الثالثة ... التي تشاء الصدفة ان يكون على حساب مولودية الجزائر ب(2-0) بملعب 20 اوت 1955 .

و سيتسم برنامج هذه الجولة كذلك بالتنقل "المفخخ "الذي يقود مولولدية وهران (المركز الرابع ب28 نقطة), الى العاصمة لمواجهة نصر حسين داي (المركز السادس ب25 نقطة), علما انّ فريق النصرية الفائز في مقابلة الداربي الاخيرة أمام اتحاد الجزائر ب(2-1) يوجد في منحنى تصاعدي بعشرة مقابلات دون انهزام .

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ومن جهته سيكون فريق اتحاد الجزائر المتعثر امام نصري حسين داي (المركز الخامس ب 27 نقطة), و الذي يبتعد عن الرائد بفارق ثماني نقاط كاملة, مطالبا بالتدارك في المقابلة التي سيحل فيها ضيفا على دفاع تاجنانت (المركز ال10 ب18 نقطة) الذي لا يقبل على نفسه هو الاخر التفريط في نقاط المقابلة بعد هزيمته في الجولة الماضية امام شباب قسنطينة ب(2-1) . وعليه يتعين على اصحاب الزي الاحمر و الاسود توظيف جميع الاوراق المتاحة من اجل العودة بأحسن نتيجة ممكنة من تاجنانت.

وسيكون حامل لقب البطولة الوطنية, وفاق سطيف (المركز السادس ب25 نقطة) -الذي لم ترق نتائجه هذا الموسم الى مستوى تطلعات عشاقه و محبيه الذين لم يتجرعو بعد مرارة الهزيمة المرة داخل القواعد امام مولودية الجزائر, مجبرا على التدارك في مواجهة اتحاد بسكرة (المركز ال14 ب 16 نقطة) بميدان هذه الاخير.

ولن يكون امام ابناء المدرب عبد الحق بن شيخة خيرا بديلا عن العودة بالفوز من سفرية بسكرة .

وفي الاخير, ستكون مهمة فريق شبيبة القبائل (المركز العاشر ب18 نقطة) الذي لم يتمكن من تحقيق اي فوز منذ الجولة السابعة (الفوز داخل الديار على حساب اتحاد الحراش 2-1), صعبة للغاية عند تحديه لنادي بارادو (المركز الثامن ب22 نقطة) بقواعد هذا الاخير و اي تعثر جديد سيعقد اكثر من وضعيته في الترتيب العام.