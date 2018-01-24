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دورة "الزيبان" الدولية الأولى للدراجات : وصول أول مجموعة من المشاركين الأجانب

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 12:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 33 مرات
دورة &quot;الزيبان&quot; الدولية الأولى للدراجات : وصول أول مجموعة من المشاركين الأجانب
صورة وأج أرشيف

الجزائر- حلت بالجزائر مساء أمس الثلاثاء, أول مجموعة من الدراجين الأجانب المعنيون بالمشاركة في الدورة الدولية الأولى لمدينة  "الزيبان" المقررة انطلاقتها يوم الجمعة المقبل ببسكرة, حسب ما أعلنت عنه خلية  الاتصال على مستوى الاتحادية الجزائرية للدراجات.

ويتعلق الامر بالعناصر الالمانية الستة (6) من نادي (اومبارك ورلد سكلينغ  الالماني), بالإضافة الى عناصر البعثة الايرانية بتعداد ثمانية (8) اعضاء منهم  ستة (6) دراجين , فيما ستصل بقية الفرق الاجنبية المعنية بالمشاركة في هذه  الدورة الدولية المقررة عبر أربعة مراحل يومي الاربعاء و الخميس حسب ما افاده  نفس المصدر .

ومن اجل ضمان نجاح هذه التظاهرة الرياضية الدولية الاولى من نوعها التي  تفتتح بها الاتحادية نشاطاتها للموسم الرياضي الجديد ,يحرص أعضاء الاتحادية و  اللجنة المحلية تحت رئاسة رئيس رابطة بسكرة للدراجات  السيد خير الدين براري  الى توظيف كل الامكانيات المتاحة من اجل الخروج  بمنافسة ناجحة على جميع المقاييس .

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وتجدر الاشارة انّ السلطات المحلية لولاية بسكرة, قد قامت من جهتها  بتوفير كل الامكانيات من اجل تنظيم هذه المنافسة في احسن الظروف .

وقبل ثلاثة ايام من انطلاق المنافسة, تقترب التحضيرات لهذا الموعد  التنافسي من نهايتها, وهي التحضيرات التي حرص فيها المنظمون على عدم تجاهل اي  نقطة, من خلال الاهتمام بضمان السير الحسن للسباقات و الحرص كذلك على  الاستقبال الجيد للمشاركين و توفير ظروف الايواء و الاطعام الجيد لهم , حسب ما  اوضحته الاتحادية الجزائرية للملكة الصغيرة .

وعلى الصعيد الفني , بادرت خلية الاتصال على مستوى الاتحادية بإصدار  "دليل " يتضمن كل المعطيات الخاصة بهذه الدورة و الذي سيكون متاحا على الموقع  الرسمي للاتحادية الجزائرية للدراجات ابتدء من يوم غد الخميس .

 

وبهذا الخصوص أوضحت خلية الاتصال على مستوى الاتحادية انّ هذا الدليل, سيقدم  خدمات كبيرة , خاصة للإعلاميين المكلفين بتغطية الحدث لما يتضمنه من معلومات  وافية حول الدورة.

آخر تعديل على الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 19:53
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دورة "الزيبان" الدولية الأولى للدراجات : وصول أول مجموعة من المشاركين الأجانب
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 12:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 33 مرة   شارك

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