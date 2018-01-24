كرة القدم / كأس الجزائر - سحب عملية القرعة : مواجهات ساخنة في الدور ثمن النهائي

الجزائر- أفرزت عملية سحب قرعة الدور ثمن النهائي لمنافسة كأس الجزائر لكرة القدم اكابر, التي جرت يوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر), عن مواجهات ساخنة, أبرزها الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر و شباب بلوزداد (حامل اللقب), بالإضافة إلى قمة اخرى ببشار بين شبيبة الساورة و اتحاد الجزائر, فضلا عن مواجهة "الصغار" بين اتحاد بلخير و شباب الزاوية, و ذلك يومي 2 و 3 فبراير المقبل .

و أسفرت السيدة الكأس عن مواجهة حامية الوطيس بين الجارين مولودية الجزائر التي تمتلك تقاليد عريقة في الكأس (8 كؤوس) و شباب بلوزداد حامل لقب الكأس في مواجهة عاصمية محلية, من شأنها استقطاب جماهير غفيرة , سيما و أن الفريقين سيلتقيان يوم السبت المقبل بملعب 5 جويلية الأولمبي في إطار الجولة الـ 18 من البطولة الوطنية في لقاء يسعى فيه أبناء "لعقيبة" (الصف الـ10, 18 نقطة), لتدارك سلسلة نتائجهم السلبية و العودة الي سكة الانتصارات.

و يستضيف فريق شبيبة الساورة صاحب الوصافة في بطولة الرابطة الاولى موبيليس نظيره اتحاد الجزائر في صراع الأقوياء , حيث سيحاول استغلال أبناء بشار أفضلية الميدان الذي لم يخسر فيه أي لقاء منذ ثلاثة سنوات, للإطاحة باتحاد الجزائر أحد الأندية المختصة في منافسة الكأس (8 كؤوس), سيما و أن أبناء سوسطارة يقدمون مردودا متذبذبا في الجولات الاخيرة من البطولة اخرها الهزيمة امام الجار نصر حسين داي. ولكن رفاق القائد زيماموش سيسعون الي محو الخسارة التى تلقوها امام اتحاد الساورة (0-2) بملعب عمر حمادي في بطولة هذا الموسم.

و يستقبل اتحاد بلعباس المتأثر بقضية سحب ست نقاط من رصيده في البطولة بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم, نظيره اتحاد بسكرة الذي يصارع في أسفل ترتيب الرابطة المحترفة الأولى لضمان البقاء, كما سيجمع الدور ثمن النهائي الاخر بين اتحاد البليدة و دفاع تاجنانت المتمركزين في مؤخرة الترتيب, سيما أبناء مدينة "الورود" الذين يحتلون المركز الأخير و هو ما قد يستثمره فريق "الدفاع".

و كانت القرعة رحيمة بشبيبة القبائل التي ستنتقل إلى العاصمة لمواجهة شباب الدار البيضاء من بطولة الهواة, و هي الفرصة التي سيستغلها حتما فريق الكناري, للذهاب إلى أبعد حد ممكن في المنافسة الأكثر شعبية في الجزائر و نسيان نتائج المتذبذبة في البطولة.

بدورها تتنقل مولودية وهران من الرابطة الأولى إلى مدينة بجاية لملاقاة المولودية المحلية صاحبة مركز الوصافة في الرابطة الثانية, في مقابلة يصعب التكهن بنتيجتها بين فريقين عنيدين فوق الميدان.

من جانبه يستقبل رائد الرابطة المحترفة الثانية جمعية عين مليلة فريق مولودية البيض من القسم الجهوي, في مقابلة تبدو في متناوله, خاصة في ظل النتائج الجيدة التي يحققها عين مليلة في البطولة.

و قد أعطت السيدة الكأس الفرصة "لصغار" اللعبة من أجل ضمان مقعد في الدور ربع النهائي, باختيارها لقاء يجمع اتحاد بلخير و شباب الزاوية من القسم الجهوي, حيث سيصعد لأول مرة في تاريخ الناديين إلى الربع نهائي من يكسب بطاقة التأهل في ختام هذا اللقاء.

مباريات الدور ثمن النهائي :

(1) مولودية الجزائر - شباب بلوزداد.

(2) جمعية عين مليلة - مولودية البيض.

(3) اتحاد البليدة - دفاع تاجنانت.

(4) شباب الدار البيضاء - شبيبة القبائل.

(5) مولودية بجاية - مولودية وهران.

(6) شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر.

(7) اتحاد بلخير - شباب الزاوية.

(8) اتحاد بلعباس - اتحاد بسكرة.

مباريات الدور ربع النهائي :

الفائز من مباراة اتحاد بلعباس - اتحاد بسكرة (8) - الفائز من مباراة شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر (6).

الفائز من مباراة مولودية الجزائر - شباب بلوزداد (1) - الفائز من مباراة مولودية بجاية - مولودية وهران (5).

الفائز من مباراة اتحاد بلخير - شباب الزاوية (7) - الفائز من مباراة جمعية عين مليلة - مولودية البيض (2).

الفائز من شباب الدار البيضاء - شبيبة القبائل (4) - الفائز من مباراة اتحاد البليدة - دفاع تاجنانت (3).