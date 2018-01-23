سحب تسيير البطولتين المحترفتين من الرابطة الوطنية لكرة القدم بعيد عن تصفية حسابات

الجزائر- نفى رئيس المكتب المؤقت المكلف بتسيير البطولتين المحترفتين، عامر بهلول، أن يكون قرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) سحب تسيير هاتين المنافستين من مجلس إدارة الرابطة المحترفة لكرة القدم "تصفية حسابات".

وصرح بهلول للتلفزيون الجزائري قائلا :"أذّكر أن هذا القرار ليست له علاقة بتصفية الحسابات بين رئيس الفاف زطشي ومسؤول الرابطة محفوظ قرباج، على الرغم من تواجد بعض الاختلافات في وجهات النظر. و الفيدرالية الكروية اتخذت القرار فورا لكي لا يتفاقم الوضع بين الطرفين".

وأعلنت الفيدرالية الجزائرية يوم الأحد عن سحب تسيير البطولتين المحترفتين الأولى والثانية من الرابطة الوطنية لكرة القدم "بصفة فورية" وذلك استنادا إلى المادة 20 من القانون الذي يربط العلاقة بين الفاف والرابطة والمؤرخ في يوليو 2011.

وتم اتخاذ القرار بإجماع أعضاء المكتب الفيدرالي للفاف، المجتمع في دورة عادية بسطيف، تحت رئاسة خير الدين زطشي بحضور 11 عضو من مجموع 13 .

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وقام رئيس الاتحادية، يوم أمس الاثنين، بتنصيب مكتب مؤقت يتشكل من عمار بهلول والعربي أومعمار وهما عضوين فدراليين، إضافة إلى علي مالك رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة.

و أضاف بهلول "تتمثل مهمتنا في تسيير البطولتين المحترفتين إلى غاية عقد الجمعية العامة الانتخابية. وهذا المكتب غير مرتبط بمدة زمنية محددة".

وبهذا يغادر محفوظ قرباج هيئة الرابطة المحترفة بعدما ترأسها منذ يوليو 2011، علما أن عهدته لا تزال متواصلة إلى غاية 2019.