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الرابطة المحترفة  تدعو "الفاف", إبلاغها رسميا بقرار سحب التفويض منها في تسيير البطولة  

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 كانون2/يناير 2018 19:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات
الرابطة المحترفة  تدعو &quot;الفاف&quot;, إبلاغها رسميا بقرار سحب التفويض منها في تسيير البطولة  

الجزائر - طالبت الرابطة المحترفة لكرة القدم من  الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) "إبلاغها رسميا بالقرار الذى اتخذته  امس الاحد خلال اجتماع المكتب الفيديرالي بسطيف بسحب التفويض منها في تسيير  البطولة الوطنية", حسبما اعلنته اليوم الاثنين الهيئة في بيان نشرته في موقعها  الرسمي  على الانترنت.

وفي بيان نشرته الرابطة الوطنية لكرة القدم  ليلة امس - ك"رد عن مراسلة  الامين العام  للاتحادية الجزائرية لكرة القدم وجهها يوم امس الاحد لأمانة  الرابطة الوطنية لكرة القدم والتي دعا فيها هذه الاخيرة  الي اخلاء المقر وفسح  المجال اليوم الاثنين 22 يناير 2018 لأعضاء المكتب الجدد المسير وتسهيل مهامهم  للتكفل بتسيير منافسات الرابطة الاولى والثانية المحترفة"- طالبت فيه الهيئة  الكروية التي يشمنها رف عليها خير الدين زطشي  "إبلاغها رسميا بالقرار التي  اتخذته امس الاحد خلال اجتماع المكتب الفيديرالي بسطيف والقاضي بسحب التفويض  منها في تسيير البطولة المحترفة."

 

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وأشار البيان الى ان مجلس ادارة الرابطة  الوطنية لكرة القدم  , يعقد  غدا الثلاثاء 23 يناير على الساعة 00ر14سا اجتماعا بمقر الرابطة " لمناقشة  قرار الهيئة الفيديرالية التي انهت فيه مهامها واتخاذ الاجراءات التي تراها  مناسبة لهذه الوضعية." 

وأعلنت "الفاف" أمس الأحد أنه "تم سحب تسيير البطولة المحترفة لكرة  القدم من مجلس ادارة الرابطة المحترفة, استنادا الى التدابير المتعلقة  بالعلاقة التي تربط بين الاتحادية الجزائرية والرابطة . طبقا للمادة 20 من  الاتفاقية التي تربط الطرفين  منذ سنة 2011 .

وتم اتخاذ هذا القرار بإجماع أعضاء المكتب الفيدرالي للفاف, خلال  اجتماعهم  بالمدرسة الوطنية للرياضات الاولمبية "الباز" بسطيف بحضور 11 عضوا  من بين ال13 الذي يضمهم المكتب.

 

ويضع هذا القرار حدا لمهام رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ  قرباج  المنتخب على رأس هذه الهيئة منذ في يوليو 2011, والذي لا تزال عهدته  سارية الى  غاية 2019. 

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الرابطة المحترفة  تدعو "الفاف", إبلاغها رسميا بقرار سحب التفويض منها في تسيير البطولة  
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 كانون2/يناير 2018 19:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

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