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جيدو/ الجائزة الكبرى بتونس-2018: المصارع إلياس بويعقوب  ينهي المنافسة في المركز الخامس 

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 كانون2/يناير 2018 15:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات

الجزائر - أنهى المصارع الجزائري إلياس بويعقوب (اقل من  100 كلغ) مشاركته في الجائزة الكبرى للجيدو لمدينة تونس المقدر مجموع جوائزها   100 الف دولار, في المركز الخامس والتي عرفت مشاركة 335 متنافس يمثلون 49  دولة من بينها الجزائر.

وضمن المجموعة الرابعة, تمكن بويعقوب من الخروج غانما من هذه المرحلة, ليتم  إعفاؤه من الدور ربع النهائي بعد ذلك. مشوار المصارع الجزائري  توقف في الدور  نصف النهائي حيث  انهزم أمام الايرلندي فليتشر بنيامين, بطل هذه الدورة, كما   خسر في المباراة الاستدراكية لنيل البرونزية أمام الكازاخستاني فيكتور  داميانينكو.

وعادت الفضية في وزن اقل من 100 كلغ الى الروسي رمزان ملسيغينوف في حين كانت  البرونزية من نصيب كل من داميانينكو والبرازيلي ليوناردو غونكالفيس.

من جهته, اكتفى الجزائري الآخر, عبد الرحمن بن عمادي (اقل من 90 كلغ) بالمركز  السابع, بعد خسارته في لقاء الاستدراك امام البرازيلي رافاييلو ماسيدو بحركة  إيبون.

وتغلب بن عمادي في نصف نهائي المجموعة الثانية على الهولندي سمينك جيسبر, غير  انه انهزم في المباراة النهائية لهذه المجموعة على يد الانجليزي فرازير  شامبرلين بعدما تلقى ثلاث انذارات "شيدو".

من جهته, خرج المصارع الجزائري محمد رباحي (اقل من 60 كلغ) من الدور الاول  على يد الروسي غامزات زايربيكوف بحركة وازاري.

وشاركت الجزائر في هذه الدورة الدولية بثلاثة مصارعين (ذكور) فقط بعدما كان  مقررا أن تشارك ب 22 عنصرا (بينهم 10 سيدات) قبل انطلاق المنافسة.

وتعد دورة تونس الدولية مرحلة تحضيرية للمنتخب الوطني تحسبا للبطولة  الافريقية (اكابر) المقررة بتونس من 12 الى 15 ابريل المقبل.

وقررت الاتحادية الجزائرية للجيدو تشبيب المنتخب الوطني الذي بلغت أغلبية  مصارعيه نهاية مشوارهم الرياضي.

 

ولهذا الغرض تم تقسيم العناصر الوطنية الى مجموعتين, الاولى مكونة من ذوي  الخبرة المعنية بالمنافسات الدولية والتصفيات المؤهلة الى الاولمبياد, أما  الثانية تتكون من المواهب الشابة التي تجري تربصات تحضيرية لكسب الخبرة بغية  الالتحاق بالفريق الاول.

كلـمات مفتـاحيــة :
جيدو/ الجائزة الكبرى بتونس-2018: المصارع إلياس بويعقوب  ينهي المنافسة في المركز الخامس 
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 كانون2/يناير 2018 15:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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