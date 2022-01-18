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كأس أمم إفريقيا: المجموعة -أ- تونس الجزائر (25-25): داربي مليء بالإثارة

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 كانون2/يناير 2018 10:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 37 مرات
مباراة الجزائر-تونس مباراة الجزائر-تونس
صورة وأج

ليبرفيل- فشلت الجزائر يوم الأحد بليبرفيل في تحقيق فوز ثمين في المواجهة التي جمعتها مع تونس، إذ اكتفت بتعادل 25 مقابل 25 انتزعته في الثواني الأخيرة من مقابلة عرفت الكثير من التشويق و الإثارة لحساب اليوم الرابع للمجموعة- أ- لكأس أمم إفريقيا 2018  لكرة اليد.

وقد وفى هذا الداربي المغاربي ال23  الذي جرى بين الجزائر وتونس ضمن منافسات كأس إفريقيا لكرة اليد كل وعوده حيث شهد الجمهور إحدى أجمل مباريات الدورة إلى غاية اللحظة.

كانت المباراة بمثابة  معركة فوق الميدان حيث كان لكل واحد منهما شوطه.

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وكان على المشجعين انتظار الدقيقة ال 23  لرؤية تونس تتقدم بهدفين (8-10) حيث حافظت على هذا الفارق إلى انتهاء الشوط الأول (11-13).

ومع بداية الشوط الثاني تمكن الخضر الذي يخوضون دون أدنى شك أفضل مقابلة في الدورة، من التقدم  في الدقيقة ال 35 على خصمهم بـ (15-14).

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وتألق كل من  الحارس عادل بوسمال بصده ثلاث رميات من أربعة على بعد 7 أمتار، كما تم اختيار الظهير الأيمن عبد الرحيم برياح رجل المقابلة نظير انجازاته الستة.

واصل عناصر الخضر السيطرة على المقابلة إلى غاية الدقيقة ال 57 عندما عدل لاعبو الفريق التونسي النتيجة (23-23) قبل أن يتقدموا في النتيجة لمرة ثانية (24-25)،  ليخرج الجناح الّأيسر رياض شحبور ويسجل هدفا في الثانية الأخيرة من المقابلة ويهدي نقطة ثمينة رفعت معنويات زملائه.

كلـمات مفتـاحيــة :
كأس أمم إفريقيا: المجموعة -أ- تونس الجزائر (25-25): داربي مليء بالإثارة
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 كانون2/يناير 2018 10:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 37 مرة   شارك

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