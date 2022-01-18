تقدم الأشغال بنسبة 80 % بالملعب الأولمبي و ملحقاته لولاية وهران

وهران- بلغت نسبة تقدم الأشغال بالملعب الأولمبي بلقايد ببلدية بئر الجير (وهران) الذي سيحتضن الألعاب المتوسطية 2021 نسبة 80 % ، حسبما علم يوم الأحد لدى المدير الولائي للتجهيز.

و أكد السيد مصطفى بنوح خلال زيارة إلى الموقع لوفد من مجلس الأمة برئاسة السيد محمد غرسي مكلف بالإعلام و الشباب و الثقافة بحضور والي وهران و المنتخبين المحليين أنه من المرتقب تسليم المعلب بملحقاته بما في ذلك مركز للتكوين المدمج و موقف للسيارات في سبتمبر 2018.

أما فيما يخص الهياكل التكميلية المجاورة للملعب فبلغت الأشغال بها 5 % في حين بلغت الأشغال على مستوى القرية الأولمبية (4.600 غرفة) 60 % استنادا إلى ذات المسؤول.

و تطرق والي وهران مولود شريفي إلى المحاور الكبرى للتحضيرات التقنية تحسبا للألعاب الاولمبية التي سيحتضنها الملعب لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي.

و أكد مدير الشباب و الرياضة بدر الدين غربي أن كل عمليات إعادة التأهيل و الأعمال الأخرى سيتم إطلاقها في الآجال المحددة.

و في تدخل له اقترح السيد عبد الوهاب بن زعيم عضو بمجلس الأمة و رئيس لجنة التربية و التكوين و التعليم العالي و البحث العلمي ضرورة إطلاق أشغال التوسعة لمشروع الترامواي إضافة إلى بعض مشاريع التهيئة الحضرية.

كما سيتفقد وفد مجلس الأمة غدا الاثنين أشغال المطار الجديد و برج المراقبة الخاص به على مستوى مطار أحمد بن بلة.