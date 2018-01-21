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كرة القدم: سحب تسيير البطولة المحترفة من الرابطة الوطنية المحترفة وتعيين مكتب مؤقت   

  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 19:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
كرة القدم: سحب تسيير البطولة المحترفة من الرابطة الوطنية المحترفة وتعيين مكتب مؤقت   

الجزائر - أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) اليوم الأحد عن سحبها لمهمة تسيير بطولات كرة القدم المحترفة من مجلس إدارة الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وأوضحت الفاف على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أنه "يتم تطبيق وبصفة فورية لقرار سحب تسيير البطولة المحترفة لكرة القدم من مجلس إدارة الرابطة المحترفة, استنادا الى التدابير المتعلقة بالعلاقة التي تربط بين الاتحادية الجزائرية والرابطة".

وتم اتخاذ هذا القرار بإجماع أعضاء المكتب الفيدرالي للفاف, خلال اجتماعهم  بالمدرسة الوطنية للرياضات الاولمبية "الباز" بسطيف بحضور 11 عضوا من بين ال13 الذي يضمهم المكتب.

وأضافت الهيئة "في انتظار عقد الجمعية العامة الانتخابية للرابطة المحترفة  لكرة القدم, سيكلف المكتب الفيدرالي مكتب مؤقت لتسيير الشؤون الحالية".

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وهو القرار الذي يضع حدا لمهام رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج المنتخب على رأس هذه الهيئة منذ في يوليو 2011, والذي لا تزال عهدته قائمة إلى غاية 2019. 

وتم الإمضاء على اتفاقية بين رئيس الفاف السابق محمد روراوة ومحفوظ قرباج وعلي مالك, رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم الهواة, بتاريخ 4 يوليو 2011, لتسيير البطولة المحترفة وبطولة الهواة.

آخر تعديل على الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 19:50
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كرة القدم: سحب تسيير البطولة المحترفة من الرابطة الوطنية المحترفة وتعيين مكتب مؤقت   
  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 19:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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