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بطولة العالم للملاكمة المحترفة: الجزائري محمد  ياسا يتوج باللقب

  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 15:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات
بطولة العالم للملاكمة المحترفة: الجزائري محمد  ياسا يتوج باللقب

الجزائر - توج الملاكم الجزائري المحترف محمد ياسا بلقب  بطولة العالم للملاكمة المحترفة للوزن فوق الخفيف بالنقاط, على حساب نظيره  البراغوياني فيكتور كاردوزو كورونال, اليوم السبت بقاعة حرشة حسان (الجزائر  العاصمة).

وافتك البطل الجزائري حزام البطولة العالمية للملاكمة المحترفة للوزن فوق  الخفيف "بصعوبة بالغة", أمام منافسه البراغواياني, "العنيد" فوق الحلبة, بعدما  تفوق عليه بمجموع النقاط, عقب إجراء 12 جولة كاملة من 3 دقائق.

وصرح ياسا لـ "واج" عقب تتويجه قائلا : "المنازلة كانت صعبة جدا, سيما وأنني لم ألاكم منذ مدة زمنية طويلة, لكنني تمكنت من الفوز في النهاية وهذا هو  الأهم. سأسعى للمحافظة على هذا اللقب في المستقبل. لازالت تنتظرني مُنازلات  احترافية أخرى لنيل ألقاب عالمية جديدة".

من جانبه قال كاردوزو (41 سنة) : "المنازلة كانت صعبة و قوية هنا بالجزائر، قدمت كل ما لدي فوق الحلبة. أهنئ ياسا بهذا التتويج و شكرا للجميع".

وخلال مسيرته كملاكم هاوي توج محمد ياسا (40 سنة), مرتين بطلا لإفريقيا  (2003 و 2007), قبل أين يدخل عالم الاحتراف, حيث أصبح بطل عالمي في "ناسيونال  بوكسينغ اسوسياشن" سنة 2004 و بطل العالم "انترناسيونال بوكسينغ فيدارسيونسنة 2005.

وفاز الملاكم الجزائري بـ 19 منازلة احترافية من أصل 21 خاضها, من بينها 10  مُنازلات قبل نهاية الوقت, مع تسجيل هزيمتين.

وسبق لقاء الملاكمة الاحترافية بين ياسا و كاردوزو, إجراء خمس مُنازلات  للملاكمة الهاوية من بينها واحدة للسيدات.

ففي وزن أقل من 50 كلغ, فاز أيمن دويبات (النادي الرياضي لبرج البحري) على  زميله علاء الدين روبة (النادي الرياضي لبرج البحري), في وزن أقل من 52 كلغ، تفوق امحمد بلحايك (المجمع البترولي) على زميله زهير طوجين (المجمع البترولي),  في وزن أقل من 64 كلغ, فاز عبد الرؤوف زموري (المجمع البترولي) على زميله فريد  كنوش (المجمع البترولي) و في وزن أقل من 75 كلغ انتصر عمر بلعربي (نصر حسين  داي) على زميله محمد معوش (نصر حسين داي).

أما في المنازلة الوحيدة لدى السيدات, في وزن أقل من 64 كلغ, فازت ليلى  سمراني من مولودية شباب رايس حميدو على منافستها وافية كيدادوش من نادي بجاية.  

آخر تعديل على الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 17:10
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بطولة العالم للملاكمة المحترفة: الجزائري محمد  ياسا يتوج باللقب
  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 15:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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