الرابطة الاولى المحترفة "موبيليس" (الجولة17): النتائج الكاملة والترتيب

الجمعة :
اتحاد بسكرة - شبيبة الساورة 1- 0
شببية القبائل - اتحاد البليدة 1 -1
شباب بلوزداد - اتحاد الحراش 0 -1
السبت :
أولمبي المدية - اتحاد بلعباس 0 - 1
مولودية وهران - نادي بارادو 1 - 0
اتحاد الجزائر - نصر حسين داي 1 - 2
شباب قسنطينة - دفاع تاجنانت 2 - 1
وفاق سطيف - مولودية الجزائر 1 - 2
الترتيب نقاط لعب
1. شباب قسنطينة 35 17
2. شبيبة الساورة 30 17
3. مولودية الجزائر 29 17
4. مولودية وهران 28 17
5. اتحاد الجزائر 27 17
6. وفاق سطيف 25 17
--. نصر حسين داي 25 17
8. نادي بارادو 22 17
9. اتحاد بلعباس 20 17
10 . دفاع تاجنانت 18 17
--. شباب بلوزداد 18 17
--. شبيبة القبائل 18 17
13. أولمبي المدية 17 17
14. اتحاد بسكرة 16 17
15. اتحاد الحراش 16 17
16. اتحاد البليدة 9 17.
ملاحظة: يؤخذ بعين الاعتبار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا), وفق ما أعلنته الاتحادية الجزائرية (الفاف), بخصم ست نقاط من رصيد فريق اتحاد بلعباس على خلفية خلافه المالي مع لاعبه الهولندي السابق من أصول كونغولية, جيسي مايلي.