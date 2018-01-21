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البطولة الولائية للعدو الريفي للشباب : مشاركة قياسية في موعد بوشاوي  (الجزائر)

  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 15:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات

الجزائر - جرت اليوم السبت , البطولة الولائية للعدو  الريفي للفئات الشبانية ,ببوشاوي (الجزائر العاصمة) بمشاركة 1380 رياضيا من  بينهم 610 بنات  حسب المنظمين .

وصرح رئيس رابطة الجزائر لألعاب القوى بوراس عبد العزيز لواج:  "سجلنا حضور  اكثر من 1000 رياضي في هذه التظاهرة الرياضية , وهذا حدث مهم بالنسبة لنا يدخل  ضمن رزنامة المنافسات للسنة الجارية . وانا جد راض عن سيرورة هذه التظاهرةالبطولة الولائية نظمت على هامش المرحلة ال 6 لمهرجان الوطني للعدو الريفي، في ثلاث  فئات , الأداني , أصاغر ,متمدرسين (ذكور واناث). 

وأضاف " لقد نظمنا البطولة الولائية بالموازاة مع المرحلة ال 6 للسباق الوطني  من اجل ايجاد خليفة للعناصر الوطنية . ولعلمكم ان هؤلاء الشبان هم الجيل  الصاعد لمختلف المنتخبات الوطنية, شريطة التركيز على الاستمرارية".

من جانبه, يرى مدير التنظيم الرياضي والمنافسات للفدرالية الجزائرية لألعاب  القوى, عاشور شوقي, أن "مثل هذه المنافسات تمنح الفرصة للأطفال بممارسة هذه  الرياضة و اكتساب الخبرة"

وأضاف "هدفنا من خلال هذه المنافسة توسيع نطاق الممارسة وتعليم الاطفال  الصغار رياضة العاب القوى. وهذه البطولة عرفت حضورا كبيرا الامر الذي يسمح لنا  بانتقاء المواهب الشابة".

وقال أيضا "الاتحادية تتابع عن كثب هؤلاء الشبان خلال مختلف المنافساتوعندما يبلغ العداؤون فئة الاشبال نقوم باختيار الاحسن لكي يشاركوا في  المواعيد الدولية". 

وكانت فئة الأداني الاكثر تمثيلا في هذه المنافسة ب530 عداء من بينهم 230  فتاة, متبوعة بالأصاغر ب430 متنافس (180 فتاة), وفئة المتمدرسين ب420 متسابق  (200 فتاة). 

 

         النتائج النهائية :

الاداني  (ذكور):

1-  حارك عبد الله محمد اسلام 

2- تشفرين  يونس 

3- عبابس وسيم 

 

 الاداني (اناث):

1-  زكري ياسمين  

2-  مشيد ياسمين 

3-  بني خلف سمية

 

 اصاغر (ذكور):

1-   يسعد اسلام 

2-  عبد الله خرشي

3-   زكريا  

 

 صغريات (اناث):

1- - فلاح هناء نادي درارية 

2-   راحو نور

3-  سناء ليزا 

 

 متمدرسين (ذكور):

1-  صخري يعقوب 

2-  مصطفاي عبد الرحيم 

3-  مداح فاروق  

                    

متمدرسين (اناث):

1-  خلفي خلود 

2- حسناء 

 

3 بلعابد فراح ايناس  

آخر تعديل على الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 15:14
البطولة الولائية للعدو الريفي للشباب : مشاركة قياسية في موعد بوشاوي  (الجزائر)
  أدرج يـوم : الأحد, 21 كانون2/يناير 2018 15:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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