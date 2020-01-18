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الدورة الوطنية الـ14 للدراجات الهوائية ديدوش مراد/قسنطينة: سيطرة فريق  المجمع البترولي

  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 16:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات

قسنطينة- سيطر دراجو فريق المجمع البترولي (الجزائر  العاصمة) على سباقات الدورة الوطنية الرابعة عشر للدراجات الهوائية الشهيد  ديدوش مراد التي اختتمت يوم السبت ببلدية ديدوش مراد (قسنطينة).

و جرت هذه المنافسة الرياضية التي انطلقت يوم الخميس المنصرم و التي اعتادت  كل من بلدية ديدوش مراد و الاتحادية الوطنية و الرابطة الولائية للدراجات  الهوائية و مديرية الشباب و الرياضة على تنظيمها بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد  البطل ديدوش مراد على ثلاث مراحل و ذلك في أجواء تنظيمية وصفت بـ"المحكمة".

و كان الفوز في المرحلتين الأولى و الثالثة من المنافسات حليف ياسين حمزة من  المجمع البترولي في صنف الأكابر فيما حل الدراج عز الدين لعقاب في المركز  الأول خلال المرحلة الثانية التي امتدت على مسافة 148 كلم بين بلدية ديدوش  مراد و ولاية سكيكدة.

أما في صنف الأواسط فقد كانت السيطرة لفريق الاتحاد الرياضي لبلدية القنطرة  (ولاية بسكرة) حيث فاز الدراج عيسى ناجي لبصير بجميع مراحل هذه المنافسة.

 

النتائج النهائية:

 

فردي:

 

1- ياسين حمزة من المجمع البترولي (الجزائر العاصمة).

2- عز الدين لعقاب من المجمع البترولي (الجزائر العاصمة).

3- عبد الرحمن مهدي حمزة من نادي سوفاك للدراجات (الجزائر العاصمة).

 

حسب الفرق:

 

1- المجمع البترولي (الجزائر العاصمة).

2- نادي سوفاك للدراجات (الجزائر العاصمة).

 

3- الاتحاد الرياضي لبلدية القنطرة (بسكرة).

كلـمات مفتـاحيــة :
الدورة الوطنية الـ14 للدراجات الهوائية ديدوش مراد/قسنطينة: سيطرة فريق  المجمع البترولي
  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 16:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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