مصارعة/ بطولة الجزائر للأواسط (حسب الفرق): مصارعو رابطتي ولاية الجزائر  ووهران يحصدون جل الألقاب  

الجزائر - حصدت رابطة ولاية الجزائر جل القاب نهائيات (حسب الفرق) البطولة الوطنية للمصارعة الاغريقية- الرومانية والحرة (أواسط), فيما ظفرت رابطة ولاية وهران بغالبية المراتب الاولى للمصارعة النسوية , في ختام المنافسات مساء اليوم الجمعة بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة).

وتحصل مصارعو رابطة ولاية الجزائر, على 94 نقطة عقب فوزهم بجل ألقاب المصارعة الاغريقية - الرومانية, متبوعين برابطات: ولاية عنابة ( 78 نقطة), برج بوعريريج ( 43 نقطة) والبليدة ( 31 نقطة). و في المصارعة الحرة، نال ممثلو ولاية الجزائر 89 نقطة , بفضل حصدهم لغالبية الألقاب الموضوعة للتنافس , وراء رابطات ولاية عنابة (71 نقطة), البليدة ( 57 نقطة) ووهران ( 40 نقطة).

وتصدر منصة التتويج ( حسب الفرق) في المصارعة النسوية ,رابطة ولاية وهران, التي جمعت ممثلاتها 55 نقطة, ثم بجاية ( 45 نقطة) , برج بوعريريج ( 36 نقطة) و البويرة ( 28 نقطة).

وأوضح مدير الفرق الوطنية , ادريس حواس في تصريح ل"واج": " ان البطولة الوطنية للأواسط لم تعرف مفاجآت . غالبية الألقاب توج بها مصارعو الرابطات التي جعلنا منها منذ عدة سنوات اقطاب تطوير هذا الاختصاص وهي تزخر بمواهب شابة واعدة لها مستقبل زاهر ".

وأضاف : "المستوى الفني بصفة عامة كان جيدا سيما في بعض الفئات.

لمصارعة الجزائرية لديها الكثير من الحظوظ لافتكاك ميداليات في الاستحقاقات الدولية المقبلة وهذا ما ركزنا عليه منذ البداية حيث شكلت البطولات الوطنية التي نظمت لحد الآن لفئات الاشبال, الاواسط والاكابر , معيارا حقيقيا لانتقاء احسن العناصر, للمواعيد القادمة. الحمد لله نحن نجني ثمار العمل المنجز منذ 2011 ."

من جهتها, ذكرت المدربة الوطنية للمصارعة النسوية مفيدة بوكريف"، المستوى يرتقي من سنة لأخرى . هناك بعض الفئات تسيطر عليها رابطات تعمل بجدية ,على غرار وهران , بجاية, سطيف وبرج بوعريريج . نحن نحضرهم لتشريف الالوان الوطنية في البطولة الافريقية المقررة من 7 الى 11فبراير بنيجيريا, بهدف حصد اكبر عدد من الميداليات بالإضافة الى مشاركة جد مشرفة في دورات دولية مهمة اخرى".

وقالت المدربة ,انها " ستقوم بتجريب صاحبة المركز الاول والثاني في كل فئة, بهدف تقييم مرة اخرى كل مصارعة تستحق الانضمام الى المنتخب الوطني النسوي".

ونشط نهائيات البطولة الوطنية للأواسط 220 مصارعا (ذكور واناث) , يمثلون 13 رابطة ولائية, حيث تنافسوا في 30 وزنا شمل المصارعة الحرة : 57 كلغ, 61 كلغ, 35كلغ, 70 كلغ, 74 كلغ, 79 كلغ 86 كلغ, 92 ملغ, 97 كلغ, 125 كلغ ( مصارعة حرة), والاغريقية- الرومانية: 57 كلغ, 60 كلغ, 63 كلغ, 67 كلغ, 72 كلغ, 77كلغ, 82 كلغ, 87 كلغ, 97 كلغ, 130 كلغ ) بالإضافة إلى المصارعة النسوية : 53 كلغ, 55 كلغ, 57 كلغ, 59 كلغ, 62 كلغ, 65 كلغ, 68 كلغ, 72 كلغ, 76 كلغ, و50 كلغ .