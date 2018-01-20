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الرابطة الأولى المحترفة "موبيليس": الحراش وبسكرة يتنفسان الصعداء ووضعية بلوزداد تزداد تعقيدا  

  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 10:12     الفئـة : رياضــة     قراءة : 37 مرات
الرابطة الأولى المحترفة &quot;موبيليس&quot;: الحراش وبسكرة يتنفسان الصعداء ووضعية بلوزداد تزداد تعقيدا  

الجزائر - عرفت الدفعة الأولى من مباريات الجولة 17 من  بطولة الرابطة الاولى المحترفة "موبيليس" لكرة القدم التي جرت يوم الجمعة، تحقيق كل من اتحاد الحراش و اتحاد بسكرة لفوزين ثمين سيكون وزنهما من ذهب ساعة  الحسم,و بينما ازدادت وضعية شباب بلوزداد تعقيدا, فيما يبقى اتحاد البليدة  في  مؤخرة الترتيب رغم عودته من تيزي وزو بالتعادل.

وقد  نجح الاتحادان (بسكرة و الحراش) اللذان يتقاسمان المركز ما قبل الأخير  (14 ب 16 نقطة) في اجتياز اختبار مصيري. فممثل الجنوب الشرقي أطاح بصاحب  المركز الثاني شبيبة الساورة بهدف المستقدم الجديد الكونغولي كانغو رونال منذ الدقيقة 21, ليصمد بعد ذلك ببسالة لحملات مهاجمي الجنوب الغربي. فوز ثمين لأبناء لكناوي في انتظار باقي الجولات.

أما اتحاد الحراش فقد كان فوزه في غاية الأهمية كونه تحقق في ملعب منافسه  شباب بلوزداد ب 20 أوت (الجزائر) بهدف للمخضرم الحاج بوقاش (د 54).

وكان بإمكان الشباب تعديل النتيجة لولا ضربة الجزاء التي تصدى لها ببراعة  الحارس الحراشي في الدقيقة (80) من تنفيد اللاعب نعماني. ويبقى أبناء المدرب المغربي الجديد رشيد الطاوسي بدون فوز في البطولة, منذ الجولة الثالثة على  حساب مولودية الجزائر, منافسهم في الأسبوع المقبل . كما تعد هذه الخسارة  الرابعة على التوالي لأبناء "العقيبة".

 إقرأ أيضا:  الرابطة الأولى: الرائد شباب قسنطينة يتعثر واتحاد البليدة يواصل الغرق و"العميد" يرتقي إلى الصف الرابع

أما اللقاء الأخير المبرمج اليوم الجمعة ,فقد انتهى بالتعادل (1-1) بين شبيبة  القبائل و اتحاد البليدة. هذه النتيجة لا ترضي الفريق القبائلي بقيادة مدربه  الجديد  نور الدين سعدي كونه لا زال في منطقة الخطر, بينما خطف أبناء المتيجة  نقطة ثمينة و مع ذلك يبقى الفريق في المركز الأخير بفارق ثماني نقاط عن أول  فريق غير معني بالسقوط. 

وستجري باقي مباريات هذه الجولة يوم غد السبت تتصدرها مباراة القمة بين وفاق  سطيف و مولودية الجزائر و داربي عاصمي بين اتحاد الجزائر ونصر حسين داي بملعب  5 جويلية.

آخر تعديل على السبت, 20 كانون2/يناير 2018 12:26
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الرابطة الأولى المحترفة "موبيليس": الحراش وبسكرة يتنفسان الصعداء ووضعية بلوزداد تزداد تعقيدا  
  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 10:12     الفئـة : رياضــة     قراءة : 37 مرة   شارك

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