الجزائر-الكونغو (33-31) الخضر يتداركون الموقف بفوز منطقي على "الشياطين الحمر"

و قد تدارك الخضر الذين انهزموا مساء الخميس أمام الغابون (25-26) خلافا لكل التوقعات، الأمور أمام منافسهم الكونغولي الذي كان في متناوله، حيث كان بإمكان النتيجة أن تكون أثقل.

فباستثناء ربع الساعة الأولى التي كانت لصالح "الشياطين الحمر" للكونغو، فإن باقي فترات اللقاء كانت لزملاء مسعود بركوس الذي اختير للمرة الثانية كرجل المباراة خاصة بعد تسجيله لثماني إصابات.

وكانت هذه المباراة، فرصة للمدرب الوطني سفيان حيواني بتدوير الفريق، تحسبا للمباراة الحاسمة يوم الأحد ضد المنتخب التونسي لحساب اليوم الرابع و ما قبل الأخير للدور الأول.

و عرفت المباراة مسارا آخر في الدقيقة 16 لما طلب الطاقم الفني الجزائري وقتا مستقطعا لما كانت النتيجة (9-6) لصالح الكونغوليين، ليعود الخضر تدريجيا في النتيجة بمساعدة الحارس المتألق خليفة غضبان صاحب عدة تصدّيات موفقة و حاسمة.

في الشوط الثاني، ترجحت الكفة تماما للفريق الجزائري بعد الطرد النهائي لقائد الفريق الكونغولي كوستوداس تاتي الذي تعمد الخشونة والذي أثر سلبيا على مردود فريقه.

ونجح الخضر في تعميق الفارق إلى ثمانية أهداف (25-17) عند الدقيقة 39، قبل أن يقلص لاعبو المدرب روسال صامبا الفارق إلى هدفين (33-31) عند نهاية المباراة.

وسيستفيد المنتخب الجزائري يوم غد (السبت) و على غرار كل المنتخبات المشاركة، من يوم راحة و هي فرصة سانحة لشحن البطاريات قبل الموعد المغاربي الهام المقرر يوم الأحد (سا 00ر17) أمام تونس و التي كان يمكن ان تكون نهائي من أحل نيل المركز الأول، لولا الهزيمة المفاجئة المسجلة أمام الغابون، والتي قد تكون لها عواقب وخيمة للتشكيلة الجزائرية في الترتيب النهائي للمنافسة .