الحارس خليفة غضبان ...الورقة الرابحة والواعدة في صفوف ''الخضر''

الجزائر-في الدقيقة العاشرة من مقابلة المنتخب الوطني الجزائري مع نظيره الغابوني، في إطار منافسات كاس أمم إفريقيا 2018 ، سجل الحارس الجزائري العملاق خليفة عضبان (2 متر- 100 كلغ)، مشاركته الأولى مع التشكيلة الوطنية، ليستهل بذلك مشواره الذي يبدو أنه سيكون واعدا من خلال الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها هذا الحارس الشاب .

فقد سجل حارس فريق المجمع البترولي سهرة الخميس أول مشاركة رسمية له مع المنتخب الوطني، في المواجهة التي انهزم فيها الخضر بنتيجة (26-25)، أمام المنتخب الغابوني منظم الدورة ، الذي لا يملك تاريخ كبير في لعبة كرة اليد، لكن يبدو انّ العمل الجدي الذي يقوم به هذا المنتخب في صمت سيمكنه من قلب الموازين.

ورغم انّ حارس عرين الخضر، قد فشل في صدّ رمية السبعة أمتار للمنتخب الغابوني مباشرة عند دخوله في المقابلة، إلا أنه سرعان ما استعاد الثقة في نفسه وعرف كيف يدخل أجواء المنافسة الإفريقية بنجاح، قبل أن يعود مجددا إلى كرسي الاحتياط .

وفي الشوط الثاني قدم الحارس غضبان مردودا رائعا كان بإمكانه ان يصنع به الفارق في النتيجة لصالح الخضر لولا قلة التركيز التي شابت أداء زملائه أمام شباك الفريق الخضم .

هذا الأداء الباهر للحارس الشاب جعل الجميع يشيدون بإمكانياته و قدرته على إعطاء الإضافة للتشكيلة الوطنية في المستقبل.

وخلافا لجرأته و اندفاعه فوق أرضية الملعب، يتسم الحارس الواعد للمنتخب الوطني (21 سنة) بشخصية خجولة جدا، الأمر الذي تجلى في التصريح الذي خصّ به" واج" عقب المقابلة .

"أتمنى أن تكون هذه الانطلاقة الحقيقة لي في صفوف المنتخب الوطني (...) الأمر يتعلق بأول مشاركة لي في بطولة إفريقيا للأمم كحارس أساسي، بعد التجربة القصيرة التي عشتها سنة 2016 مع المدرب السابق صالح بوشكريو بالقاهرة سنة 2016 عندما كنت ابلغ 19 سنة " كما حرص على توضيحه الحارس غضبان.ّ

ورغم الهزيمة المرة للمنتخب الوطني أمس الخميس، إلا انّ الحارس غضبان يحرص على رؤية الأمور من منظور ايجابي مؤكدا:" ما هي إلا مقابلة و المنافسة لا تزال متواصلة (...) أنا مستعد للعب و بذل قصارى جهدي من أجل مساعدة زملائي و كسب مكاني كأساسي في التشكيلة "مستطردا" في المقابلة الأولى للمنتخب الوطني قدم فيها الحارسان يوسمال و بن مني مردودا طيبا و قد وجهت لهم عبارات التشجيع ".

وفي دعوته للقيام بمقابلة بين منتخب اقل من 21 سنة الذي تألق معه بشكل كبير شهر يوليو المنصرم بالجزائر، لم يتردد الحارس غضبان في التأكيد أن الأمر مختلف تماما عندما يتعلق الامر بتقمص الالوان الوطنية لمنتخب الاكابر "مستطردا'': ''هذه المنافسة القارية تأتي في ظروف خاصة يجتاز فيها المنتخب فترة صعبة ".

وبعد طي صفحة هزيمة أمس أمام الغابون، يعزم الحارس غضبان و زملائه في التشكيلة الوطنية على مواصلة المشوار بثبات في المقابلة التي ستجمعهم مساء اليوم الجمعة (00ر15سا) بقصر الرياضات بليبوفيل، من خلال اجتياز عقبة المنتخب.