كرة اليد- كأس إفريقيا للأمم: فوز الغابون على الجزائر (26 -25)

هذا الفوز، هو الثاني للمنتخب الغابوني بعد المسجل يوم الأربعاء أمام الكونغو (27-22)، فيما سجل الخضر أول تعثر لهم، بعد فوزهم يوم الأربعاء على الكاميرون (31-23).
بفضل هذا الانتصار، يحتل الغابون المركز الأول برصيد 4 نقاط من فوزين أمام تونس (2ن) من مباراة واحدة و الجزائر (2 ن) من مباراتين.
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في وقت سابق من اليوم و لحساب نفس المجموعة، تغلبت تونس على الكاميرون (32-26)، فيما ركنت الكونغو الديمقراطية للراحة.
وستجري يوم غد الجمعة مباريات الجولة الثالثة لهذه المجموعة، تجمع الأولى الكونغو و الجزائر (سا 00ر15) و الثانية الغابون و تونس (سا 00ر19)على ان يركن المنتخب الكاميروني للراحة.
عقب مباريات الدور الأول، تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى عن كل مجموعة للدور الثاني .