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كرة اليد- كأس إفريقيا للأمم: فوز الغابون على الجزائر (26 -25)

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 كانون2/يناير 2018 15:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 26 مرات
كرة اليد- كأس إفريقيا للأمم: فوز الغابون على الجزائر (26 -25)

لبروفيل- تغلب المنتخب الغابوني لكرة اليد ''رجال'' على نظيره الجزائري بنتيجة (26 - 25) (الشوط الأول: 16-12) مساء الخميس ضمن فعاليات الجولة الثانية (المجموعة الأولى) لكأس أمم إفريقيا-2018 لكرة اليد الجارية بالغابون من 17 إلى 27 يناير 2018.

هذا الفوز، هو الثاني للمنتخب الغابوني بعد المسجل يوم الأربعاء أمام الكونغو (27-22)، فيما سجل الخضر أول تعثر لهم، بعد فوزهم يوم الأربعاء على الكاميرون (31-23).

بفضل هذا الانتصار، يحتل الغابون المركز الأول برصيد 4 نقاط من فوزين أمام تونس (2ن) من مباراة واحدة و الجزائر (2 ن) من مباراتين.

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في وقت سابق من اليوم و لحساب نفس المجموعة، تغلبت تونس على الكاميرون (32-26)، فيما ركنت الكونغو الديمقراطية للراحة.

وستجري يوم غد الجمعة مباريات الجولة الثالثة لهذه المجموعة، تجمع الأولى الكونغو و الجزائر (سا 00ر15) و الثانية الغابون و تونس (سا 00ر19)على ان يركن المنتخب الكاميروني للراحة.

عقب مباريات الدور الأول، تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى عن كل مجموعة للدور الثاني .

آخر تعديل على الجمعة, 19 كانون2/يناير 2018 16:29
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كرة اليد- كأس إفريقيا للأمم: فوز الغابون على الجزائر (26 -25)
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 كانون2/يناير 2018 15:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 26 مرة   شارك

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