كرة اليد- كأس إفريقيا للأمم: فوز الغابون على الجزائر (26 -25)

لبروفيل- تغلب المنتخب الغابوني لكرة اليد ''رجال'' على نظيره الجزائري بنتيجة (26 - 25) (الشوط الأول: 16-12) مساء الخميس ضمن فعاليات الجولة الثانية (المجموعة الأولى) لكأس أمم إفريقيا-2018 لكرة اليد الجارية بالغابون من 17 إلى 27 يناير 2018.

هذا الفوز، هو الثاني للمنتخب الغابوني بعد المسجل يوم الأربعاء أمام الكونغو (27-22)، فيما سجل الخضر أول تعثر لهم، بعد فوزهم يوم الأربعاء على الكاميرون (31-23).

بفضل هذا الانتصار، يحتل الغابون المركز الأول برصيد 4 نقاط من فوزين أمام تونس (2ن) من مباراة واحدة و الجزائر (2 ن) من مباراتين.

في وقت سابق من اليوم و لحساب نفس المجموعة، تغلبت تونس على الكاميرون (32-26)، فيما ركنت الكونغو الديمقراطية للراحة.

وستجري يوم غد الجمعة مباريات الجولة الثالثة لهذه المجموعة، تجمع الأولى الكونغو و الجزائر (سا 00ر15) و الثانية الغابون و تونس (سا 00ر19)على ان يركن المنتخب الكاميروني للراحة.

عقب مباريات الدور الأول، تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى عن كل مجموعة للدور الثاني .